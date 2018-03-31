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Сербские СМИ в руках бывшего директора ЦРУ

31 марта 2018, 13:24  •  34 • Политика
Кто контролирует информационное пространство на Балканах
В США никогда не жалели денег на приобретение балканских СМИ. На Балканах несколько лет успешно действует американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts (KKR), в руководство которого входит четырёхзвёздный генерал Дэвид Петреус, бывший в сентябре 2011 – ноябре 2012 гг. директором ЦРУ. До ухода с военной службы Петреус командовал многонациональными силами в Ираке (февраль 2007 – сентябрь 2008), был командующим силами США и НАТО в Афганистане (июль 2010 – июль 2011).
Портал L’Observatoire des Journalistes посвятил деятельности Дэвида Петреуса как медиабосса подробное расследование. В разделе «Вторжение начинается» французские журналисты пишут: «Перейдя в мир бизнеса, бывший госслужащий сразу проявил себя, расширив и без того впечатляющий портфель KKR. Тогда, в 2013 году, фонд направил свои первые прямые инвестиции в Восточную и Центральную Европу на покупку медийной компании United Group (SBB/Telemach). Объём сделки не раскрывался, но, по оценкам, он превысил один миллиард евро».
United Group объединяла крупнейших интернет-провайдеров и операторов кабельного и спутникового телевидения бывшей Югославии, охватывавших почти два миллиона пользователей. Среди них были:
– SBB (Serbia Broadband) – крупнейший оператор кабельного телевидения и интернет-провайдер Сербии с 700.000 пользователей;
– Telemach – ведущий оператор кабельного телевидения и интернет-провайдер в Словении и Боснии и Герцеговине (БиГ);
– Total TV – ведущая сеть спутникового телевидения в Сербии, охватывающая все шесть стран бывшей Югославии;
– NetTV Plus – основной оператор интернет-телевидения;
– United Media – телеканалы Sport klub, Cinemania, Ultra, Mini Ultra, Lov i ribolov (охота и рыбалка);
– СASMedia – крупнейшее агентство по размещению рекламы на кабельном и спутниковом телевидении.
В 2014 году KKR укрепила своё влияние ещё больше. Через United Group были приобретены гигант развлекательной индустрии направления турбо-фолк Grand Production и контрольный пакет оператора кабельного телевидения Черногории BBM. KKR стал совладельцем самого популярного информационного сайта Сербии Blic.rs, выкупив 49% акций цифрового подразделения у швейцарской медиагруппы Ringier, а также запустил собственную региональную телесеть N1 TV со студиями в Белграде, Загребе и Сараево, ставшую эксклюзивным партнёром CNN. «Путём этой спорной операции United Group объединила производство ТВ-контента с его распространением», – отмечает L’Observatoire des Journalistes.
В 2015 году KKR приобретает словенский Tušmobil. Это был первый случай покупки оператором кабельного ТВ оператора мобильной сети. В 2017 году были приобретены бизнес Central European Media Enterprises (CME) в Хорватии и Словении, в том числе TV Nova, наиболее популярный у хорватов канал, чей вечерний выпуск новостей является самой рейтинговой передачей в стране, а также РОР-TV, чья программа 24ur – главная информационная передача в Словении. Одновременно United Group продолжала расширять сферу влияния за счёт выхода на рынок стационарной и мобильной телефонной связи и поглощения своих конкурентов, в том числе BHB Сable TV (Босния и Герцеговина), M-kabl (Черногория) и Ikom (Сербия).
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В «Докладе о структуре собственности и контроле СМИ в Сербии» приводятся конкретные примеры непрозрачности сербских средств массовой информации и называются истинные владельцы газет, журналов, радиостанций и телеканалов. Оказывается, хозяева большой части самых влиятельных СМИ Сербии зарегистрированы за рубежом – на Кипре, в Голландии, Каймановых островах, Люксембурге, Германии, Швейцарии и так далее.
Напомним, что Дэвид Петреус входил в группу планирования и координации нападения НАТО на Югославию, начавшегося 24 марта 1999 года. За это он даже получил медаль Североатлантического альянса. Сейчас Kohlberg Kravis Roberts (KKR) шпионит за Балканами и соседними странами через телекоммуникационные системы региона. В исследовании «Невидимая инфраструктура – потоки данных» показано, что значительная часть интернет-трафика проходит через провайдеров, которыми владеют Дэвид Петреус и его сеть SBB. Так что весь национальный трафик Сербии контролируется ККR, один из владельцев которого – генерал Дэвид Петреус.
Генерал Дэвид Петреус
Недавно норвежская группа Тelenor подписала договор о продаже своего бизнеса в Центральной и Восточной Европе за 2,8 миллиарда евро. Покупателем стал чешский миллиардер, владелец фонда PPF Петер Кельнер. Предполагают, что он намерен договориться с ККR и уступить Дэвиду Петреусу филиалы в Сербии и Черногории, оставив за собой отделения в Болгарии и Венгрии. Хотя Тelenor продаёт свой бизнес в четырёх странах (Сербия, Черногория, Болгария, Венгрия), Дэвида Петреуса и KKR интересуют только сербский и черногорский филиалы норвежского мобильного гиганта.
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KKR запустил свои щупальца на Балканах очень глубоко, намереваясь и дальше скупать медиа и компании мобильной связи региона. Дэвида Петреуса и его партнёров больше всего интересует установление полного контроля над сербскими СМИ и системами мобильной связи. Сербов нужно заставить как можно скорее забыть о том, что с 24 марта 1999 года авиация НАТО 79 дней и ночей уничтожала их страну, защищая косовских террористов. Созданная в результате агрессии НАТО в оторванном от Сербии автономном крае Косово и Метохия «Республика Косово» стала главным плацдармом США на Балканах. Сегодня, содействуя осуществлению на Юго-Востоке Европы великоалбанского проекта, Дэвид Петреус и партнёры не забывают и про Боснию и Герцеговину, где вскоре развернётся массированная атака на Республику Сербскую и её президента Милорада Додика.
Заглавное фото: Index.hr

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