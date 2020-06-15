Сербские СМИ об отношениях России и Сербии

Драгомир Анджелкович: «Россия доказала делами, что она наш друг»

11 июня семьдесят пять бойцов сербской гвардии отбыли с военного аэродрома «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Провожали гвардейцев министр обороны Сербии Александр Вулин, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и командующий гвардией генерал-майор Миломир Тодорович.

Сербская гвардия

«Это подразделение имеет славные боевые, воинские традиции, и поэтому мы его отправляем… – заявил – Александр Вулин. – Сербские бойцы на Красной площади будут… вместе с представителями свободных народов и на стороне победителей…»

Помимо военнослужащих Сербии, по Красной площади промаршируют 24 июня военные Белоруссии и Молдавии.

В целом на фоне предстоящих в Сербии парламентских и местных выборов российская повестка (участие в праздновании Москвой Дня Победы) «примирила» нынешних политических оппонентов – правящую Сербскую прогрессивную партию и её политических союзников, объединившихся вокруг президента в блок «Александр Вучич – За наших детей», и внесистемную либеральную оппозицию, ранее входившую в «Союз за Сербию». Все высказались об участии Сербии в московском параде, визите в Белград 18 июня Сергея Лаврова и посредничестве России в переговорах по Косово в положительном ключе.

Президент Сербии Александр Вучич

Так, телеканал N 1 предоставил слово лидеру предвыборного блока «Здоровая Сербия – Лучшая Сербия» Милану Стаматовичу, который сказал, что «Россия, наряду с Китаем, является единственным великим искренним другом Сербии … великим экономическим и политическим партнером и главным защитником наших жизненно важных национальных интересов – сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии и Республики Сербской (сербского энтитета БиГ. – Ред.)». А либеральная радиостанция B92 процитировала посла России Александра Боцан-Харченко, который сказал, что «наша общая боль и очень сложная проблема – это решение косовской проблемы, в которой мы вместе, Россия всегда будет поддерживать Сербию».

Дальше всех пошёл один из лидеров «Союза за Сербию» и Народной партии, бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Он организовал онлайн-беседу на английском языке с российским политологом Сергеем Карагановым, обсудив с ним в довольно деликатном по отношению к России ключе косовскую проблему. Диалог, правда, не вызвал большого интереса у сербских пользователей; один из них заметил в комментариях, что, когда он видит, как русский и серб общаются по-английски, он теряет интерес к их общению. Такая реакция позволяет в целом судить об отношении сербов к прозападной оппозиции, которая в последние месяцы погрязла во взаимных разборках, скандалах, запуская провокационные, но крайне грубые и неумные акции. Один из лидеров «Союза за Сербию», бывший президент Борис Тадич, при котором Сербия шаг за шагом теряла суверенитет над Косово, был вынужден признать, что «проект единства оппозиции потерпел поражение, которое хуже, чем поражение на выборах».

Ну а кто безусловно приобрёл политические очки от сближения Белграда и Москвы, так это действующий президент Сербии Александр Вучич.

«Одним из доказательств того, что у России и Сербии прекрасные политические отношения, является то, что первым вылетом за границу после вынужденного перерыва по причине эпидемии коронавируса для Сергея Лаврова будет визит в Белград, – сообщают сербские «Новости». – Во время своего двухдневного пребывания в нашей стране Лавров встретится с министром иностранных дел Ивицей Дачичем, но главная встреча у него будет с президентом Александром Вучичем». «Новости» сообщили также, что президент России Владимир Путин должен приехать в Белград в октябре, чтобы принять участие в открытии легендарного собора святого Саввы, в работе над которым принимали участие специалисты из России.

«Я лично встречу Лаврова 18 июня, чтобы услышать, что он думает (по вопросу о переговоров по Косово. – Ред.), – приводит слова сербского президента А. Вучича агентство «Танюг». – Я убежден, что он едет с дружескими намерениями, словами и посланиями. Сербия и Россия являются искренними друзьями, и я верю в хороший итог встречи».

Сербская «Республика» устами экспертов даёт подробный прогноз того, о чём будут говорить Александр Вучич и Владимир Путин во время встречи 24 июня в Москве. «Косово – главная тема, но будут обсуждаться и вопросы сохранения Республики Сербской и положение сербов в Черногории, – заявил «Республике» политолог Драгомир Анджелкович. – Россия доказала делами, что она наш друг, и 24 июня будут переговоры о конкретных шагах, которые Москва может предпринять для помощи Сербии. Насколько Запад давит на нас, настолько Россия будет нас поддерживать».

Драгомир Анджелкович

«Внимание сейчас сосредоточено на агробизнесе, русские заинтересованы в наших фруктах и овощах, пшенице, ячмене, кукурузе, – подчёркивает экономист Младен Ковачевич. – Есть также интерес к готовым пищевым продуктам, которые мы производим, россияне заинтересованы и в инвестициях для увеличения производственных мощностей в этом сегменте. Следует ожидать, что российский туризм в Сербии также будет включен в повестку дня»…