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Сербская Церковь отказалась признавать решение Константинополя по Украине

12 ноября 2018, 20:54  •  97 • Политика
Архиерейский собор Сербской Православной Церкви отказался принять решение Константинопольского Патриархата о признании каноничности двух украинских раскольничьих лжецерквей - УПЦ КП и УАПЦ.
Сербская Православная Церковь официально отказалась признать решения Константинопольского Патриархата по Украине. Вместо этого в Белграде предложили созвать Всеправославный совет для разрешения ситуации с украинскими раскольниками.
Напомним, что ранее Константинопольская Церковь признала канонический статус так называемых Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Кроме того, было принято решение о реабилитации и снятии анафемы с двух лидеров раскольников - лжепатриарха Филарета (Денисенко) и самопровозглашенного предстоятеля УАПЦ Макария (Малетича).
Ни одно из этих постановлений Константинополя Сербская Церковь не считает обязательным к исполнению для себя или для любой иной Поместной Церкви.
«Собор предлагает Константинопольскому Патриархату и всем остальным малым автокефальным Православным Церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство», - призывает Архиерейский собор Сербской Церкви.

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