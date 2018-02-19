Сербская православная церковь под ударом

Ещё во второй половине XIX века известный русский мыслитель Константин Леонтьев указывал, что из всех славянских народов сербы являются самым разделённым. Сербский народ и сегодня разделён искусственно созданными государственными границами. До последнего времени это не касалось Сербской православной церкви (СПЦ). И в Сербии, и в Черногории, и в Боснии и Герцеговине, и в Македонии неотъемлемой частью сербского наследия издавна было православие с его храмами, письменными памятниками, преданиями, традициями. Сегодня атакам подвергается и этот бастион сербского единства.

Возникшие среди иерархов и клира разделения проходят по трём основным линиям: 1) между канонически-консервативной частью священнослужителей и модернистами-экуменистами; 2) по вопросу о судьбе Косово и Метохии; 3) по линии внутренних расколов.

Сегодня среди членов Синода СПЦ большинство принадлежит сторонникам модернизма и экуменизма, имеющими сильное влияние на патриарха Иринея. К числу экуменистов относят, в частности, епископа епархии Шабаце Лаврентия (вёл радиопрограммы для католиков, поддерживал издание литературы секты пятидесятников, предлагая её в качестве учебного пособия в школах Сербии); епископа епархии в Захумье и Приморье Григория (лоббирует получение автокефалии "боснийской православной церковью"); епископа епархии Бачка Иренея – одного из ведущих в СПЦ участников диалога с Ватиканом, члена Совета религиозных лидеров Европы по вопросам «религии мира»).

Что касается вопроса о судьбе Косово и Метохии, то принципиальную позицию в этом отношении заняли митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович) и митрополит Захумско-Герцеговинский Атанасий (Евтич). Они обратились к патриарху с просьбой поднять в Синоде в марте сего года вопрос о политическом разделе Косово и Метохии. Однако патриарх Ириней отказался это делать, предпочитая дождаться окончательного решения официального Белграда. При этом сам он неоднократно заявлял, что край Косово и Метохия – неотъемлемая часть Сербии, а Вучич, мол, «дерется как лев за сербское Косово» (последнее, однако, никак не подтверждается фактами).

О разделениях по третьей линии многое говорит история с епископом Рашско-Призренской епархии Артемием. Он позволял себе открытую и жёсткую критику в адрес правительства Бориса Тадича, а в 2009 году запретил вице-президенту США Джо Байдену посетить монастырь Высоки Дечани, что вызвало международный скандал. В результате в 2010 г. епископа Артемия обвинили в хозяйственных нарушениях и лишили сана. В ответ Артемий объявил о создании Рашско-Призренской епархии в изгнании; вместе с ним сербские монастыри в Косово и Метохии покинули около 120 монахов. На данный момент эта группа священнослужителей построила несколько храмов в Сербии и за рубежом (четыре в США), в том числе за счёт пожертвований от рядовых граждан.

К этому можно добавить, что когда Синод СПЦ уполномочил епископа Артемия подготовить доклад по вопросу участия Сербской Церкви в экуменистском Всемирном Совете Церквей, выводы доклада показали необходимость выхода СПЦ из этой протестантской по идеологии организации, что и было сделано в 1997 г. Артемий с его антизападными и антилиберальными взглядами пользуется большим авторитетом у православных сербов.

Говоря о расколах, можно вспомнить и самозваную «черногорскую церковь». В свете вступления Черногории в НАТО, а также вводимого в этом году запрета на обучение на кириллице в черногорских школах можно предположить, что политическое давление на митрополита Амфилохия будет возрастать.

Участвуют в атаках на Сербскую православную церковь и прозападные СМИ. Самые известные из них – Krik, Birn, N1 (своего рода CNN для Балкан), Danas, O2, Vreme, Balkaninsight. Большую работу по дискредитации СПЦ ведёт в Сербии неправительственная организация Hope not Hate, которую возглавляет американский гражданин Ник Лоуэлс, живущий в Великобритании и связанный с MI6. Выделяются на этом поле и такие ультралиберальные фигуры, как Мариника Тепич и Зоран Живкочич из партии «Нова странка».

К сожалению, внутри правительства есть группа, которая небрежно или нигилистически относится к церковной истории сербов. Так, в 2015 году под предлогом реконструкции и расширения автомагистрали был затоплен монастырь Вальевска Грачаница. В том же году был уничтожен древний дуб, которому насчитывалось более 600 лет (при господстве турок-османов многие сербы молились на иконы, устанавливаемые на этом дереве). Теперь появилась информация о том, что правительство Сербии ведёт переговоры с Европейским союзом о создании ядерного могильника на территории национального заповедника Фрушка гора (Воеводина), в котором находится большое количество монастырей и православных храмов и которое называют Сербским Афоном.

Кажется, до прямых гонений на Сербскую православную церковь остаётся только шаг.