Сербия возмутилась из-за давления на "Турецкий поток"

Дачич указал, что Белград поддерживает и нуждается в "Турецком потоке", поэтому не позволит давить на себя. По его словам, Сербия ждёт, чтобы газ дошёл до неё через Болгарию. Сербский вице-премьер отметил, что у страны нет каких-то новых возможностей получать газ кроме как через "Южный" и "Турецкий" потоки.

"Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными", - цитирует его "РИА Новости".

Кроме того, Дачич снова подчеркнул, что Белград не поддерживает и не будет поддерживать санкции против России.

Министр отметил, что США предлагают покупать их газ, но это в два раза дороже. При этом проект по сжиженному газу на острове Крк в Хорватии ещё не начали строить и неизвестно, когда реализуют.

Газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Он запущен президентами России и Турции в начале января. В Европу газ будет поставляться по второй ветке через Болгарию - в Сербию и Венгрию. Строительство на болгарской территории планируют завершить в этом году.