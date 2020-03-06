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Сербия возмутилась из-за давления на "Турецкий поток"
06 марта 2020, 17:35 • 121 • В мире
Сербия возмутилась из-за давления на газопровод "Турецкий поток". Как отметил вице-премьер страны Ивица Дачич, некоторые стараются оказать давление и остановить проект. "Эти попытки останутся безуспешными", - подчеркнул он.
Дачич указал, что Белград поддерживает и нуждается в "Турецком потоке", поэтому не позволит давить на себя. По его словам, Сербия ждёт, чтобы газ дошёл до неё через Болгарию. Сербский вице-премьер отметил, что у страны нет каких-то новых возможностей получать газ кроме как через "Южный" и "Турецкий" потоки.
"Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными", - цитирует его "РИА Новости".
Кроме того, Дачич снова подчеркнул, что Белград не поддерживает и не будет поддерживать санкции против России.
Министр отметил, что США предлагают покупать их газ, но это в два раза дороже. При этом проект по сжиженному газу на острове Крк в Хорватии ещё не начали строить и неизвестно, когда реализуют.
Газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Он запущен президентами России и Турции в начале января. В Европу газ будет поставляться по второй ветке через Болгарию - в Сербию и Венгрию. Строительство на болгарской территории планируют завершить в этом году.
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