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Сербия усилится за счет российского оружия

20 января 2020, 16:09  •  70 • Аналитика
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сербия купит у России не один комплекс, как планировалось ранее, а батарею, в которую входит шесть "Панцирей-С1". Техника эта, хотя и была разработана еще в советское время, вполне современна и конкурентоспособна. Главная задача комплекса – прикрывать на ближних расстояниях объекты не только от воздушного нападения, но и от наземных, а также надводных угроз. Кстати, комплекс пользуется заслуженной популярностью у стран, неспособных самостоятельно производить современное оружие и средства обороны. А таких в мире – подавляющее большинство.
Сербский президент Александр Вучич заявил и о желании купить у России ЗРК С-400 "Триумф". Недавно с аналогичным намерением выступили иракские власти, чем вызвали большое неудовольствие Вашингтона, который незамедлительно пообещал Багдаду санкции. Судя по всему, незамеченным США не пройдет и заявление господина Вучича. Однако для Сербии традиционное военно-техническое сотрудничество с Россией и в целом союзнические отношения с ней оставляют коридор политических возможностей и помогают в обеспечении независимости.
Да, Белград имеет определенные рамочные отношения с НАТО, однако сербское руководство заявляет о сохранении страной нейтралитета и об отсутствии намерений вступить в альянс. При этом, впрочем, весьма распространена точка зрения, что значительная часть нынешней, как и прежней сербской политической элиты нацелена на вступление в среднесрочной перспективе их страны в ЕС и НАТО. Под этот "проект" Западу были выданы (и там подверглись суду) многие сербские военачальники, которых в народе считают героями. Видимо, концепция плавного движения Сербии в западные структуры основана на той нехитрой мысли, что членство в них защитит ее от "нового 1999 года". Своих, дескать, трогать не будут. Но такой сценарий если что-то и гарантирует, так это потерю значительной части суверенитета сербского государства и крайне специфическое, "бросовое" отношение к ней.
"Своей" Сербия, имеющая давние, особые отношения с Россией, для западного сообщества никогда не станет. Скорее к ней будут относиться как к сугубо технической платформе, которой не жалко пожертвовать для сомнительных геополитических инициатив в Европе. В Белграде многие это прекрасно понимают и уверены, что только тонкий и грамотный баланс между Западом и Россией (чего так и не усвоила Украина) может сохранить Сербию в рамках политического и экономического суверенитета. А еще для этого должны быть надежно прикрыты границы государства, а армия выглядеть современно и боеспособно. И тут без Москвы никак не обойтись.
Вот поэтому Белград покупает у нее, а также получает в дар самолеты, вертолеты и другую военную технику. Недавние события в Черногории, где был принят ущемляющей права Сербской православной церкви и ее прихожан закон, чуть не привели к религиозной войне. По сути, Подгорица провозгласила курс на создание автокефалии и изъятие почитаемых храмов и монастырей у Сербской православной церкви. Произошедшее выявило лишь одно из острых противоречий в регионе. А их на Балканах – до сих пор великое множество, включая "косовский фактор". Так что Сербия просто обязана быть сильной с военной точки зрения. Причем не только для самосохранения, но и для защиты сербского населения, проживающего в соседних странах, входивших некогда в единую Югославию.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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