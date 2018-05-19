Сербия расследует применение авиацией НАТО против её народа бомб с обеднённым ураном

Факты преступных бомбардировок соберёт специальная комиссия
Врачи Центра онкологии и радиологии Белграда связывают повышение уровня заболеваемости раковыми заболеваниями в Сербии с использованием бомб с обеднённым ураном войсками НАТО в ходе войны в Югославии в 1999 г.
«Это преступление не имеет прецедентов», - заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с врачами.
Сербский парламент единогласным решением утвердил предложение создать специальную комиссию во главе с председателем Парламентского комитета по здравоохранению Дарко Лакетичем для расследования фактов применения натовцами начинённых ураном бомб. До конца 2020 года комиссия обязана предоставить предварительный доклад по итогам расследования, а до этого времени каждые полгода информировать парламент о ходе расследования.
Впрочем, надежд на привлечение к ответственности виновных немного, так как доказательства преступных бомбардировок могут быть давно уничтожены теми, кто в этом заинтересован.
Посол США в Сербии Кайл Скот цинично заявил, что «независимыми экспертами» установлено отсутствие связи между применением НАТО урановых бомб и всплеском раковых заболеваний в Сербии. Кто эти эксперты, дипломат не сказал, зато сказал, что раком сербы болеют из-за плохой экологии.
Увеличение количества больных онкологией наблюдается в Сербии с 1999 г.: этот процесс начался после натовских бомбардировок. Косвенным доказательством вредоносности применяемых бомб служат данные итальянской общественной организации Osservatorio militare о 7678 итальянских военнослужащих-участников агрессии НАТО против Югославии, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем из-за контакта с урановыми боеприпасами.
По данным на 2017 год, от рака скончались 340 итальянских ветеранов той войны.
Соб. корр. ФСК
«Это преступление не имеет прецедентов», - заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с врачами.
Сербский парламент единогласным решением утвердил предложение создать специальную комиссию во главе с председателем Парламентского комитета по здравоохранению Дарко Лакетичем для расследования фактов применения натовцами начинённых ураном бомб. До конца 2020 года комиссия обязана предоставить предварительный доклад по итогам расследования, а до этого времени каждые полгода информировать парламент о ходе расследования.
Впрочем, надежд на привлечение к ответственности виновных немного, так как доказательства преступных бомбардировок могут быть давно уничтожены теми, кто в этом заинтересован.
Посол США в Сербии Кайл Скот цинично заявил, что «независимыми экспертами» установлено отсутствие связи между применением НАТО урановых бомб и всплеском раковых заболеваний в Сербии. Кто эти эксперты, дипломат не сказал, зато сказал, что раком сербы болеют из-за плохой экологии.
Увеличение количества больных онкологией наблюдается в Сербии с 1999 г.: этот процесс начался после натовских бомбардировок. Косвенным доказательством вредоносности применяемых бомб служат данные итальянской общественной организации Osservatorio militare о 7678 итальянских военнослужащих-участников агрессии НАТО против Югославии, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем из-за контакта с урановыми боеприпасами.
По данным на 2017 год, от рака скончались 340 итальянских ветеранов той войны.
Соб. корр. ФСК