|
Сербия "не уберегла" комплекс "Панцирь-С1": Боевая машина попала в ДТП - фото
09 апреля 2021, 22:05 • 67 • В мире
Комплекс "Панцирь-С1" опрокинулся на бок в Сербии. У боевой машины треснуло лобовое стекло, однако в остальном всё выглядит более-менее нормально.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" попал в аварию в Сербии. Боевая машина упала на бок и получила повреждения лобового стекла. Очевидцы опубликовали снимки ДТП в Twitter.
Пока доподлинно неизвестно, что послужило причиной дорожного происшествия. Однако, судя по фотографиям с места аварии, "Панцирь-С1" получил лишь незначительные повреждения и, скорее всего, будет быстро возвращён в строй.
Всего в распоряжении Сербии находятся 6 таких установок. При этом произошедшая авария - это не первый такой инцидент с военной техникой. Годом ранее тягач, перевозивший новейший танк М84АS1, врезался в расположенное рядом с трассой строение. В результате никто не пострадал.
Следует отметить, что дорожные происшествия с военной техникой случаются не так уж и редко. Не так давно в Сети было выложено видео из Турции с упавшим с трала во время погрузки бронеавтомобилем.
Фото: скриншот Twitter/@200_zoka
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 апреля 2021, 09:35
|
04 апреля 2021, 05:30
|
07 апреля 2021, 05:55
|
05 апреля 2021, 15:25
|
05 апреля 2021, 09:55
|
06 апреля 2021, 07:00
|
05 апреля 2021, 09:55