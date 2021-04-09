Сербия "не уберегла" комплекс "Панцирь-С1": Боевая машина попала в ДТП - фото

Комплекс "Панцирь-С1" опрокинулся на бок в Сербии. У боевой машины треснуло лобовое стекло, однако в остальном всё выглядит более-менее нормально.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" попал в аварию в Сербии. Боевая машина упала на бок и получила повреждения лобового стекла. Очевидцы опубликовали снимки ДТП в Twitter.

Пока доподлинно неизвестно, что послужило причиной дорожного происшествия. Однако, судя по фотографиям с места аварии, "Панцирь-С1" получил лишь незначительные повреждения и, скорее всего, будет быстро возвращён в строй.

Всего в распоряжении Сербии находятся 6 таких установок. При этом произошедшая авария - это не первый такой инцидент с военной техникой. Годом ранее тягач, перевозивший новейший танк М84АS1, врезался в расположенное рядом с трассой строение. В результате никто не пострадал.

Следует отметить, что дорожные происшествия с военной техникой случаются не так уж и редко. Не так давно в Сети было выложено видео из Турции с упавшим с трала во время погрузки бронеавтомобилем.

Фото: скриншот Twitter/@200_zoka