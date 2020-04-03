Сербия получит помощь из России уже завтра: Вучич ждёт самолёт с врачами

Сербия получит помощь России в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщили в Кремле, это решение было принято по результатам переговоров лидеров двух стран.

По словам сербского лидера Александра Вучича, он ждёт российский борт со специалистами уже завтра.

Планируется, что в пятницу, 3 апреля, в республику прибудет первый самолёт Ил-76 с восемью врачами и специалистами по дезинфекции.

В четверг пресс-служба Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сообщила, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом. Уточняется, что помощь, включая направление специалистов, будет, в основном, осуществляться по линии Министерства обороны России.