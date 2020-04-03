|
Сербия получит помощь из России уже завтра: Вучич ждёт самолёт с врачами
03 апреля 2020, 14:35 • 94 • В мире
РФ окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом. Как сообщил лидер Сербии Александр Вучич, в пятницу он ожидает прибытия российского борта с врачами и специалистами по дезинфекции.
Сербия получит помощь России в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщили в Кремле, это решение было принято по результатам переговоров лидеров двух стран.
По словам сербского лидера Александра Вучича, он ждёт российский борт со специалистами уже завтра.
Планируется, что в пятницу, 3 апреля, в республику прибудет первый самолёт Ил-76 с восемью врачами и специалистами по дезинфекции.
В четверг пресс-служба Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича сообщила, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом. Уточняется, что помощь, включая направление специалистов, будет, в основном, осуществляться по линии Министерства обороны России.
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 апреля 2020, 11:35
|
31 марта 2020, 02:35
|
28 марта 2020, 22:35
|
28 марта 2020, 23:35
|
02 апреля 2020, 09:35
|
03 апреля 2020, 08:35
|
30 марта 2020, 01:35