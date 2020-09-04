Сербия отказалась признавать Косово, но поддалась на "еврейский манёвр"

Соглашение США и Сербии не признало Косово объектом международного права. Но при этом Штаты ещё один документ подписали и с Приштиной.

Президент Сербии Александр Вучич возглавляет делегацию, которая прибыла в США. В Вашингтоне, по его словам, было подписано "хорошее соглашение". Большая его часть посвящена экономическим вопросам. Самопровозглашённое Косово тоже подписало соглашение с США, но между Сербией и Косово никаких подобных договорённостей по-прежнему нет.

Вучич заявил, что доволен достигнутым в ходе поездки в Вашингтон результатом. В своей речи, которая транслировалась телеканалом TV Pink, сербский лидер сделал акцент на непризнании Косова объектом международного права.

"Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трёхстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признаёт Косово объектом международного права", - произнёс он.

Целью визита в Вашингтон для сербской делегации было проведение переговоров с человеком, который занимает пост премьера в непризнанном Косове, Авдулахом Хоти. Американские власти являются посредниками.

При этом сербам всё же удалось поддаться на "еврейский маневр". Как стало известно, Сербия станет первой европейской страной, которая перенесёт свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это будет сделано до июля 2021 года, передаёт РИА Новости. До этого фактического переноса в Иерусалиме будет функционировать сербское диппредставительство. Информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израильский премьер произнёс слова благодарности президенту США Дональду Трампу, отметив его вклад в перемещение посольства. Нетаньяху добавил, что усилия по перемещению посольств других европейских стран в Иерусалим будут продолжаться.

Накануне Вашингтон потребовал от Сербии признать Косово независимым. Александра Вучича фактически заманили в США обманом. Ему пообещали обсуждение исключительно экономических вопросов, но вместо этого повесткой дня стала политика. По словам министра финансов Сербии, на Вучича в Вашингтоне оказывают огромное давление.