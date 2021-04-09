Сербия ополчилась на посла Германии: "Должен возлагать венки, а не оправдывать бомбардировки"

В Сербии осудили высказывания посла Германии о бомбардировках силами НАТО в 1999 году. "Шиб должен ходить по кладбищам и возлагать венки на могилы погибших, а не оправдывать бомбардировки Югославии 1999 года", - заявил глава МВД Сербии.

Посол Германии в Сербии Томас Шиба спровоцировал волну народного гнева после того, как назвал бомбардировки Югославии в 1999 году "необходимыми". С резкими заявлениями по этому поводу выступили глава МВД Сербии Александар Вулин и министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.

Министр внутренних дел Сербии отметил, что подобные наглые слова о бомбардировках Югославии можно ожидать от представителя оккупационных властей, но никак не от немецкого посла. Также глава МВД напомнил, что 6 апреля прошла 80-ая годовщина бомбардировок Белграда со стороны немецко-фашистских войск.

Шиб должен ходить по кладбищам и возлагать венки на могилы погибших, а не оправдывать бомбардировки Югославии 1999 года,

- подчеркнул Александар Вулин.

Министр по инновациям Сербии также не стал стесняться в выражениях. Он назвал слова немецкого посла верхом цинизма и частью пропагандистской компании по провозглашению сербского народа ответственным за геноцид.

Очевидно, что речь идёт о ещё одной попытке фальсификации истории, когда представитель немецкого народа, ответственного за миллионы жертв в Первой и Второй мировых войнах, пытается провозгласить сербов агрессорами,

- цитирует "Парламентская газета" заявление сербского министра.

Представители сербской оппозиции также единогласно выступили с осуждением слов представителя Германии.