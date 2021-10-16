Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / Политика

Сербия недовольна ценой на газ, предложенной Москвой. Вучич предложил свой вариант

16 октября 2021, 08:30  •  233 • Политика
Лидер Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала сказал, что цена на газ, предложенная Россией, не устраивает Белград. Он предложил рассчитывать стоимость по-другому.
Глава Сербии Александр Вучич заявил, что страна не сможет закупать газ по расценкам, которые предлагает Москва. Об этом он сообщил в эфире TV Prva.
Со стороны России была предложена формула расчёта, при которой цена за 1000 кубометров газа составляла бы 790 долларов. Договор о поставке топлива истекает в конце года.
По словам Вучича, формула расчёта представляла собой 70% цены на бирже и 30 - по нефтяной формуле.
"Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? " - сказал глава Сербии. Поэтому важна его встреча с лидером России Владимиром Путиным в ноябре, отметил он.
Белград настаивает на цене, рассчитанной исходя из 70% по нефтяной формуле и 30% - по бирже. Тогда она составила бы 510 долларов. Но и это Сербия не может себе позволить, сообщает Вучич.
Сейчас в подземных хранилищах находится 268 млн кубометров газа, но запасы стремительно истощаются при расходе с 6,5 до 8 кубометров в сутки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





233
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"
16 октября 2021, 02:40
ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу сам
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
16 октября 2021, 02:40
ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.