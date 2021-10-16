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Сербия недовольна ценой на газ, предложенной Москвой. Вучич предложил свой вариант
16 октября 2021, 08:30 • 233 • Политика
Лидер Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала сказал, что цена на газ, предложенная Россией, не устраивает Белград. Он предложил рассчитывать стоимость по-другому.
Глава Сербии Александр Вучич заявил, что страна не сможет закупать газ по расценкам, которые предлагает Москва. Об этом он сообщил в эфире TV Prva.
Со стороны России была предложена формула расчёта, при которой цена за 1000 кубометров газа составляла бы 790 долларов. Договор о поставке топлива истекает в конце года.
По словам Вучича, формула расчёта представляла собой 70% цены на бирже и 30 - по нефтяной формуле.
"Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? " - сказал глава Сербии. Поэтому важна его встреча с лидером России Владимиром Путиным в ноябре, отметил он.
Белград настаивает на цене, рассчитанной исходя из 70% по нефтяной формуле и 30% - по бирже. Тогда она составила бы 510 долларов. Но и это Сербия не может себе позволить, сообщает Вучич.
Сейчас в подземных хранилищах находится 268 млн кубометров газа, но запасы стремительно истощаются при расходе с 6,5 до 8 кубометров в сутки.
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