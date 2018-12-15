Сербия направила обратилась в ООН с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности

Президент Сербии Александр Вучич в связи с сообщением о создании армии Косово обратился в ООН с просьбой незамедлительно созвать Совет Безопасности. К требованию Белграда присоединилась Москва

Глава Сербии Александр Вучич, выступая в пятницу, 14 декабря, в эфире национального телевидения, заявил, что решение о создании армии Косово прямо говорит о нежелании Приштины идти на открытый диалог с Белградом.

В связи создавшейся ситуацией Сербия вынуждена обратиться в ООН с требованием о немедленном созыве экстренного заседания Совета Безопасности.

Надежды на то, что ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне не оправдались. Причина этого кроется в том, отметил Вучич, что за решением Приштины стоят США, Великобритания и Германия.

«Нам всем сейчас становится понятно, что албанцы и их спонсоры никогда не пошли бы на компромисс. За всем, что они делали стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косова — еще и Германия. Это для нас не новость, но разочарование», — сказал президент.

По данным сербских СМИ, незадолго до телеобращения Вучич провел встречу с послом России Александром Чепуриным заручился у него поддержкой со стороны Москвы, сообщает РБК.