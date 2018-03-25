Сербия и Россия почтили память жертв бомбардировок НАТО 1999 года

• 29 • Политика

При этом западные дипломаты проигнорировали траурные мероприятия, посвященные годовщине, а также отказались отвечать на вопросы журналистов о причинах агрессии.

В Сербии прошли траурные мероприятия в память о 19-й годовщине бомбардировок НАТО. В них участвовали президент Александр Вучич, члены правительства, посол России и другие общественные деятели и гости страны.

Центральная церемония, на которой присутствовали президент республики, премьер Ана Брнабич и члены правительства, прошла в субботу в городе Алексинаце на юге страны, наиболее пострадавшем от бомбардировок в апреле и мае 1999 года.

Кроме того, в Белграде к памятнику погибшей 17 апреля 1999 года трехлетней Милицы Ракич и других юных жертв авиаударов НАТО возложили цветы вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович, а также министр по инновациям Ненад Попович. Правительственная делегация возложила траурные венки к обелиску у здания национального радио и телевидения Сербии, 16 сотрудников которого стали жертвами авианалета НАТО 23 апреля 1999 года.

При этом западные дипломаты не пришли на траурную церемонию. Посол США в Сербии Кайл Скотт также отказался ответить на вопросы журналистов о причинах агрессии Вашингтона и бомбежек Югославии.

Напомним, в 1999 году США и НАТО начали агрессию против Сербии в поддержку албанских экстремистов освободительной армии Косово. 24 марта начались авиаудары по сербским военным и гражданским объектам, которые продолжались по 10 июня 1999 года.

Точное количество жертв остается неизвестным, власти Сербии оценивают его примерно в 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей. Ранения разной степени тяжестви получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, причиненный стране, оценивается в сумму до 100 миллиардов долларов.

Военная операция США и НАТО была начата без одобрения Совета Безопасности ООН на основе голословных обвинений властей Сербии в этнических чистках в косовской автономии.