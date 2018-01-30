Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Британии прозрели: Лондону нужен диалог с Москвой
Биткоин под колпаком закона. Минфин хочет регулировать криптовалюты в России
Часть британской Палаты лордов выступила за расширение диалога с Россией
Путин встретится с доверенными лицами, чтобы подвести итоги операции в Сирии
Главная / Политика

Сербия и её соседи: управляемое разрушение продолжается

30 января 2018, 00:24  •  228 • Политика
После того как в июне 2017 года Черногория официально вошла в Североатлантический альянс его 29-м членом, следующими пунктами на пути расширения НАТО на восток стали другие республики бывшей Югославии – Сербия, Македония, Босния и Герцеговина (БиГ).
Для Сербии наиболее болезненным на протяжении многих лет остаётся отторжение от неё Косово и Метохии. По инициативе президента Сербии Александара Вучича сейчас в стране проводятся общественные дебаты по косовскому вопросу. Итоги дебатов должны быть подведены в марте, но у сербских граждан есть полные основания думать, что от них уже ничего не зависит. Сербии так или иначе придется решать вопрос о признании Косово, заявил Вучич в Давосе, это необходимо, чтобы стать членом Евросоюза.
Резонансным стало политическое убийство 16 января Оливера Ивановича в Сербской Митровице – центре сербского анклава на севере Косово. С этой датой в истории косовских сербов связано многое. Четырьмя годами раньше 16 января был убит кандидат в мэры Косовской Митровицы Димитрие Яничиевич. В этот же день 16 января (1999 год) американский дипломат и глава Верификационной миссии в Косово Уильям Уолкер сделал широковещательное заявление о том, что сербы якобы осуществляют геноцид албанцев.
За шесть дней до убийства Оливера Ивановича на официальном сайте Государственного департамента США появилось сообщение с рекомендацией американским гражданам воздержаться от посещения Косово ввиду возможных террористических атак и массовых беспорядков. А накануне в Черногории прошла встреча представителей американских и косовско-албанских спецслужб. Чуть раньше, в декабре 2017 года, в сербских СМИ заинтересованно обсуждалась информация, размещённая на сайте ЦРУ, – приглашение на работу в качестве инструкторов по обучению боснийскому, хорватскому и сербскому языкам (они считаются государственными языками Боснии и Герцеговины). И хотя полезно было бы обсудить чем, собственно, являются боснийский и хорватский «языки» по отношению к с сербскому, но дискуссия вращалась вокруг высокой зарплаты инструкторам (от 160 тысяч долларов в год) и продолжения давления на Сербию. Отсюда и рождаются предположения, что убийство Оливера Ивановича является элементом широкого геополитического проекта по реорганизации не только Косово, но и всей Сербии.
Помимо Косово, подозрительная активность замечается по соседству. Недавно в области Рашка на юге Сербии появились паспорта, на которых указана новая гражданская принадлежность – «Республика Санджак». Надпись сделана на трех языках – сербском (в латинской графике), албанском и арабском. Санджак (от турецкого корня) – наименование региона у местных мусульман.
Ещё одним очагом сепаратистских настроений является сербский автономный край Воеводина. Дело не только в том, что проживающие здесь венгры поддерживаются соседней Венгрией, а ещё и в том, что исторически у части сербов Воеводины сложилась определённая неприязнь к Белграду как «недостаточно сербскому» городу, который долгое время был под турецким влиянием. Административный центр Воеводины Нови Сад стал площадкой для экспериментов в области молодёжной культуры. Здесь много лет проводится фестиваль электронной музыки, который стал своеобразной визитной карточкой города. Вместе с музыкой – лёгкие наркотики, пропаганда содомии: каждый год в июле на две недели в Нови Саде устанавливается атмосфера sex, drugs, rock-n-roll. И всё это при поддержке местных властей.
Аксенов: Крым 18 марта будет голосовать за свободу и безопасность на полуострове
Целый сонм западных и прозападных НПО ведёт деятельность, направленную на взлом культурно-исторического кода сербов. Основные из них – Фонд за гуманитарное право, Центр евроатлантических исследований, Центр культурной деконтаминации, Международная Хельсинская группа по правам человека, Центр по изучению проблем женщин, «Женщины в чёрном», Комитет юристов по правам человека, Белградский центр политической безопасности, Центр регионализма, организация «Мост Восток – Запад» (филиал Трёхсторонней комиссии), Белградский фонд политического превосходства (директор – Соня Лихт, ветеран диссидентского движения, которая занималась подрывной антигосударственной деятельностью ещё в Югославии)
Пропагандой «нетрадиционной ориентации» (половых извращений) в Сербии занимаются сразу четыре организации – Labris, Queeria, Gejten и Информационный центр геев и лесбиянок под руководством Предрага Аздеиковича. В прошлом году в Белграде состоялись два гей-парада; правда, несколько десятков извращенцев вынуждены были маршировать по улицам сербской столицы под охраной подразделения жандармерии с бронетехникой.
Не оставляют своим вниманием Сербию либеральные западные интеллектуалы. В прошлом году сюда приезжал автор лозунга «Мы все – украинцы» Бернар-Анри Леви, известный также своими филиппиками в адрес «кровавого режима Башара Асада» (правда, его лекция была сорвана: активисты левой организации запустили ему торт в лицо). В январе Белград посетил глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
В Боснии и Герцеговине (БиГ), разделённой на Мусульмано-хорватскую федерацию и Республику Сербскую, в октябре 2018 года должны состояться всеобщие выборы, которые обещают быть жаркими. Милорад Додик в Сербской Краине не сможет участвовать в этих выборах, но положение Алии Изетбеговича (который также не может баллотироваться) ещё более сложное, так как Турция полностью прекратила его поддержку: причиной стало то, что Изетбегович отказался закрыть по требованию Анкары учебные заведения Фетуллаха Гюлена. Надо заметить, что Босния Алии Изетбеговича в начале 90-х годов стала первой площадкой в Европе, на которой была развёрнута деятельность «воинов джихада». Ещё один импульс хаосу и дезинтеграции Боснии и Герцеговины может придать то, что партия «Хорватский национальный конгресс» призвала к созданию особого хорватского национального образования в рамках БиГ.
Владимир Путин выступил за борьбу с идеей мирового господства
В Македонии после затяжного политического кризиса, организованного в июле прошлого года по образцу «цветной революции», главой правительства стал выдвиженец Сороса и коррумпированный бизнесмен Зоран Заев. Его партия заключила альянс с албанскими политическими силами, в результате чего получила большинство в парламенте, и сразу был принят закон о придании албанскому языку в Македонии статуса второго государственного. Затем начались переговоры о вступлении Македонии в НАТО. На встрече во время Всемирного экономического форума в Давосе с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом (январь 2018 г.) Зоран Заев пообещал избавиться от всего «македонского» в топонимике – переименовать аэропорт, магистральное шоссе, а потом и название страны (в расчёте, что Греция перестанет блокировать вступление «Бывшей Югославской Республики Македонии» в НАТО).
Большая игра на Балканах продолжается. Пока – не в пользу Балкан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

228
Источник
Похожие новости
30 января 2018, 00:24
Конгресс в Сочи: "Россия позволила сирийцам взглянуть друг другу в глаза"
30 января 2018, 06:54
Конгресс США дождался от Трампа секретного доклада по антироссийским санкциям
30 января 2018, 00:24
Сербия и её соседи: управляемое разрушение продолжается

29 января 2018, 21:09
Теперь и Израиль сверяет с Россией свою политику на Ближнем Востоке
30 января 2018, 00:24
Европарламент проголосовал за санкции против ультраправых властей Польши
29 января 2018, 11:24
Дорога к миру: Мадуро заявил о готовности подписать соглашение с оппозицией
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
25 января 2018, 00:09
ВСУ пошли на прорыв: Атакованы позиции народных республик по трем направлениям
27 января 2018, 00:54
Трамп предпочел Руанду Украине: Встреча с Порошенко не состоялась
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
23 января 2018, 12:24
О «пророссийских» курдах и российском «предательстве»
25 января 2018, 03:24
Оппозиционеры, иноагенты и мужеложцы: Немецкие СМИ сообщили о массовом побеге из России
25 января 2018, 16:24
Меркель бросила вызов Трампу в Давосе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.