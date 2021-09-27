|
Сербия готовится к войне? Белград стягивает войска к границе с Косово
27 сентября 2021, 01:25 • 47 • Политика
Белград начал стягивать войска к границе с Косово в ответ на аналогичные действия Приштины. Сербия готовится к войне?
Два сербских самолёта были замечены в небе над Косово. Они появились за полчаса до того, как пролетел вертолёт KFOR ("Силы для Косово" - международные силы под руководством НАТО).
- пишет портал "Sputnik. Сербия".
Telegram-канал Mash в свою очередь опубликовал кадры, на которых видна вереница сербских броневиков, движущихся в сторону границы. Он также подтвердил информацию о применении сербской авиации.
Скриншот: Telegram/Mash
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался главе НАТО Йенсу Столтенбергу на то, что мировая общественность не замечает действий Приштины, которая разместила спецназ на севере Косова.
В минувший понедельник проживающие в этом районе сербы устроили мирную акцию протеста. Власти Косова в ответ выслали в район полицейский спецназ, бронемашины и снайперов. В небе также были замечены косовские истребители и военные вертолёты.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 сентября 2021, 09:35
|
23 сентября 2021, 11:15
|
20 сентября 2021, 03:30
|
21 сентября 2021, 16:10
|
26 сентября 2021, 13:30
|
25 сентября 2021, 09:05
|
25 сентября 2021, 20:05