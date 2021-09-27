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Сербия готовится к войне? Белград стягивает войска к границе с Косово

27 сентября 2021, 01:25  •  47 • Политика
Белград начал стягивать войска к границе с Косово в ответ на аналогичные действия Приштины. Сербия готовится к войне?
Два сербских самолёта были замечены в небе над Косово. Они появились за полчаса до того, как пролетел вертолёт KFOR ("Силы для Косово" - международные силы под руководством НАТО).
Сегодня военное руководство находится с визитом в войсках сербской армии, приведённых в состояние повышенной боевой готовности в связи с кризисом на севере Косова и Метохии,
- пишет портал "Sputnik. Сербия".
Telegram-канал Mash в свою очередь опубликовал кадры, на которых видна вереница сербских броневиков, движущихся в сторону границы. Он также подтвердил информацию о применении сербской авиации.
Скриншот: Telegram/Mash
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался главе НАТО Йенсу Столтенбергу на то, что мировая общественность не замечает действий Приштины, которая разместила спецназ на севере Косова.
В минувший понедельник проживающие в этом районе сербы устроили мирную акцию протеста. Власти Косова в ответ выслали в район полицейский спецназ, бронемашины и снайперов. В небе также были замечены косовские истребители и военные вертолёты.

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