Сербия готовится к обороне. Вучич объяснил закупку вооружения у России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в планах у страны закупить оборонительные вооружения и средства ПВО.

Сербия намерена закупить у России оборонительные вооружения. Об этом заявил глава страны Александр Вучич. По его словам, Белград намерен купить авиатехнику и средства противовоздушной обороны.

При этом, подчеркнул Вучич, речь идёт именно об оборонительном вооружении. Он пояснил, что такого рода закупки не являются ни для кого угрозой.

"Когда вы покупаете что-либо, чем бы защищали своё воздушное пространство, тем самым не угрожаете. Особенно когда говорим о ПВО", - сказал президент Сербии.

Он пояснил, что новейшее вооружение для обороны и военные самолёты необходимы. "Чтобы не повторилось, что наши герои погибают в МиГ-21, как это бывало ранее, когда их, как в гробах, направляли на мощнейшие самолёты", - намекнул он на события времён агрессии НАТО против Югославии.

Ранее Вучич заявлял, что оборонный бюджет страны, который на будущий год запланирован на сумму свыше 1,1 миллиарда евро, будет увеличен ещё на 500 миллионов евро. Это необходимо для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолётов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, "бывших в употреблении у одной страны - члена ЕС".