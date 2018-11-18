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Сепаратной сделки не будет: Кремль полностью исключил передачу Курил Японии
18 ноября 2018, 19:54 • 115 • Политика
Песков заявил, что в вопросе о Курилах потребуется компромисс, но исключил сепаратную сделку и автоматическую передачу Курильских островов Японии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полностью исключил возможность сепаратной сделки с Японией о передаче Курильских островов. Соответствующее заявление прозвучало в телепередаче «Москва. Россия. Путин».
Песков подчеркнул, что все рассуждения о «сдаче» островов Японии - не более чем «политологические домыслы». Пресс-секретарь главы государства пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ ведут используют в качестве отправной точки для переговоров советско-японскую декларацию 1956 года. Однако это не означает, что Курилы будут кому-то переданы.
Он добавил, что в вопросе с Курилами необходимо найти компромисс, который бы был приемлем для обеих сторон переговоров.
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