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Сенцову присудили премию в Словении

14 ноября 2018, 21:24  •  54 • Украина
Осуждённому в России за терроризм режиссёру Олегу Сенцову присудили премию в рамках международного проекта «Платформа европейской памяти и совести».
 
© Сергей Пивоваров РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Словении на странице в Facebook.

Как отмечается, награду от имени Сенцова получил украинский посол Михаил Бродович на международной конференции «Тёмная сторона луны», которая проходит в Любляне.

25 октября Олег Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

В МИД России присуждение премии назвали политизированным.

Также стало известно, что Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana. 

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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