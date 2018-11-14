Сенцову присудили премию в Словении

Осуждённому в России за терроризм режиссёру Олегу Сенцову присудили премию в рамках международного проекта «Платформа европейской памяти и совести».

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Словении на странице в Facebook.

Как отмечается, награду от имени Сенцова получил украинский посол Михаил Бродович на международной конференции «Тёмная сторона луны», которая проходит в Любляне.

25 октября Олег Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

В МИД России присуждение премии назвали политизированным.

Также стало известно, что Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.