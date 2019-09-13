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Сенцова отдали. Кто следующий? Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена с Россией

13 сентября 2019, 12:09  •  45 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ведется подготовка нового этапа обмена с Россией. Ранее, напомним, в результате первого этапа был возвращен Киеву осужденный по террористической статье режиссер Олег Сенцов. Кто следующий на очереди?
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил - в настоящее время ведется подготовка нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией. По его словам, сейчас уже готовятся списки.
"Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе", - заявил президент Украины во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Напомним, ранее во время первого этапа обмена Россия отдала Киеву осужденного на 20 лет по террористической статье режиссера Олега Сенцова, а также арестованных после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
В Москву же отправились главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также волонтер Игорь Кимаковский и "ценный свидетель" по делу МН17 Владимир Цемах. Нидерланды, к слову, теперь считают его уже не "свидетелем", а подозреваемым.
Кого обменяют следующим, пока остается под вопросом.

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