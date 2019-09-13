Сенцова отдали. Кто следующий? Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил - в настоящее время ведется подготовка нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией. По его словам, сейчас уже готовятся списки.

"Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе", - заявил президент Украины во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, ранее во время первого этапа обмена Россия отдала Киеву осужденного на 20 лет по террористической статье режиссера Олега Сенцова, а также арестованных после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

В Москву же отправились главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также волонтер Игорь Кимаковский и "ценный свидетель" по делу МН17 Владимир Цемах. Нидерланды, к слову, теперь считают его уже не "свидетелем", а подозреваемым.

Кого обменяют следующим, пока остается под вопросом.