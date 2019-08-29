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Сенцова готовят на обмен? Обладатель "голливудской звезды" этапирован из колонии в Москву - источник
29 августа 2019, 14:39 • 68 • Политика
Источник сообщил о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в Ямало-Ненецком АО, этапирован в Москву. Возникает вопрос: неужели обладателя "голливудской звезды" готовят к обмену с украинской стороной?
Осужденный за подготовку теракта в Крыму и отбывающий наказание в колонии строгого режима украинский режиссёр Олег Сенцов доставлен в Москву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, отметив, что сейчас режиссер содержится в одном из СИЗО столицы.
К слову, это тот самый украинский режиссер, освобождения которого так давно и тщетно добивается Киев. И теперь возникает вопрос: неужели Сенцова, осужденного по тяжкой статье - за терроризм, все же готовят на обмен с украинской стороной?
В интернете в свое время разошелся слух, что Сенцов, мол, стал обладателем "голливудской звезды" на аллее Славы.
Впрочем, очень быстро появилась информация о том, что это фейк. Но сомнения все же остались.
"Я очень надеюсь, что это фейк. Хотя в современном Голливуде всё возможно, - полагает пользователь под ником "Голос Мордора", опубликовав фото "звезды". - Если не фейк, то вы к этому шли долго и упорно. Надеюсь, что кто-то из тех, кто устанавливал эту звездень, сможет без запинки рассказать фильмографию "режиссёра" Сенцова. Это не сложно".
Фото: скриншот twitter/spacelordrock
"Фейчина!" - тут же отреагировал под постом "Шайтан Николай".
"Так сыграть голодовку не каждому дано", - иронизирует @Rucirapravalan.
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