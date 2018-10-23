Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Убийство журналиста может стравить США и Израиль с Великобританией и Турцией - э...
Путин - Болтону: Ваш американский орлан все оливки склевал, остались одни стрелы...
Пообщавшись с "мepтвецом"
«Фальшивая история»: почему Вашингтону могут быть выгодны сообщения о киберопера...
Главная / Украина

Сенцов стал лауреатом премии Pro Dignitate Humana

23 октября 2018, 19:39  •  69 • Украина
Осуждённый в России за терроризм Олег Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana, заявили в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.
 
РИА Новости
 

«В кулуарах визита главы МИД Украины глава МИД Польши Яцек Чапутович объявил, что в этом году награда Pro Dignitate Humana достанется Олегу Сенцову», — говорится в сообщении в Twitter.

On the sidelines of the #Ukraine FM's visit FM #Czaputowicz announced that this year's #ProDignitateHumana award will receive Oleg Sentsov.

The director in the Russian prison recalled the fate of political prisoners in #Russia and occupied #Crimea.#FreeSentsovpic.twitter.com/sermgK7xLn

— Ministry of Foreign Affairs

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 16:24
Медведев заявил о проработке санкций против Украины
23 октября 2018, 16:24
Суд оставил Вышинского под арестом
23 октября 2018, 19:39
В Киеве представители УПЦ КП пытались проникнуть в храм УПЦ МП

23 октября 2018, 16:24
В Европарламенте обещали следить за ситуацией с двумя украинскими каналами
23 октября 2018, 19:39
Эксперт оценил уровень экономики Украины
23 октября 2018, 13:09
Янукович просит суд дать ему возможность выступить по делу о госизмене
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней...
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 03:39
Украину лишат шампанского и коньяка по требованию Франции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
18 октября 2018, 22:54
Путин наконец заговорил с Западом на понятном ему языке - Гаспарян
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
18 октября 2018, 06:39
Украина упорно хочет говорить по-русски
17 октября 2018, 20:12
Kepчь. Нестыковки с официальной версией
18 октября 2018, 16:24
Как украинский полковник разбил самолёт, убив американца (Руслан Осташко)
19 октября 2018, 23:09
Киевлянка: Конотоп пустой. Нежин тоже пустой. Все на заработках в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.