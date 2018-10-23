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Сенцов стал лауреатом премии Pro Dignitate Humana
23 октября 2018, 19:39 • 69 • Украина
Осуждённый в России за терроризм Олег Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana, заявили в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости
«В кулуарах визита главы МИД Украины глава МИД Польши Яцек Чапутович объявил, что в этом году награда Pro Dignitate Humana достанется Олегу Сенцову», — говорится в сообщении в Twitter.
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