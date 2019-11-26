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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

26 ноября 2019, 09:54  •  76 • Украина
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
 
РИА Новости © Сергей Пивоваров
 

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совместного заседания трёх комитетов Европарламента в Страсбурге Сенцов отметил, что не понимает сути формулы Штайнмайера, Минских соглашений, а также нормандского формата и даже не желает пытаться понять этих вещей.

«Касаемо вопроса о Будапештском меморандуме. Выскажу своё мнение. Сейчас идут переговоры по поводу имплементации Минских соглашений, по поводу формулы Штайнмайера. Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. Нормандский формат, Минские соглашения — что это такое?» — сказал он.

По его словам, в рамках Будапештского меморандума Украина отдала своё ядерное оружие, а раз положения данного документа, по мнению Сенцова, нарушили, то украинской стороне нужно вернуть её «бомбу».

В декабре 2018 года экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил в эфире канала «Обозреватель», что у Украины есть возможность разрабатывать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

В мае этого года военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил установить на границе с Россией «ядерно-минные заграждения».

В ноябре же украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна разрабатывать ракеты средней дальности, способные нанести удар по российским атомным электростанциям.

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