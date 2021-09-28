Сенцов предложил перевоспитать Усика, чтобы тот перестал мыслить «путинскими штампами»

Украинский режиссер Олег Сенцов после триумфальной победы Александра Усика над британцем Энтони Джошуа задался вопросом, что делать с противными ему взглядами боксера. По мнению Сенцова, Усика и его единомышленников нужно перевоспитывать в духе того, что режиссер считает патриотизмом.Режиссер объяснил, почему решил написать об этом: мол, победа Усика вызвала много споров в украинском обществе. И доминирующими точками зрения в дискуссиях оказалось две.Одна — «это московский манкурт, после него надо стирать флаг, пусть катится к своему Путину». И вторая: «безразличны его взгляды, главное, что он прославил Украину на международном уровне»., — заявил Сенцов.Он добавил, что сейчас надо выбирать: либо вытеснить Усика в объятия России, либо попытаться работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону., — заметил режиссер.Затем он констатировал, что на Украине «людей с четкой проукраинской позицией» совсем не подавляющее большинство, и много, как он выразился «сторонников откровенных или скрытых пророссийских сил», которые ходят «в храмы московского/ФСБшного патриархата»., — констатировал Сенцов.Выход он предложил такой: не отталкивать подобных боксеру, а разъяснять, особенно, когда человек считает себя украинцем, «что это действительно значит и почему не может сосуществовать с «русским миром»., — завершил свою мысль Сенцов.