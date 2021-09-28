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Сенцов предложил перевоспитать Усика, чтобы тот перестал мыслить «путинскими штампами»
28 сентября 2021, 05:50 • 104 • Украина
Украинский режиссер Олег Сенцов после триумфальной победы Александра Усика над британцем Энтони Джошуа задался вопросом, что делать с противными ему взглядами боксера. По мнению Сенцова, Усика и его единомышленников нужно перевоспитывать в духе того, что режиссер считает патриотизмом.
Режиссер объяснил, почему решил написать об этом: мол, победа Усика вызвала много споров в украинском обществе. И доминирующими точками зрения в дискуссиях оказалось две.
Одна — «это московский манкурт, после него надо стирать флаг, пусть катится к своему Путину». И вторая: «безразличны его взгляды, главное, что он прославил Украину на международном уровне».
«Да, картинка перчаток с надписями „Украина“ и „Симферополь“, которые крушат челюсти противника, обошла мир, и это хорошая реклама нашего государства. Но мне, как и любому патриоту Украины, невозможно согласиться с той ахинеей, которую регулярно несет Усик, когда он открывает рот. Его неопределенная позиция по Крыму и путинские пропагандистские штампы, из которых состоит сознание этого боксера, прямо противоположные моим», — заявил Сенцов.
Он добавил, что сейчас надо выбирать: либо вытеснить Усика в объятия России, либо попытаться работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону.
«Этот вопрос не отдельной личности, а вообще стратегии, которую будет занимать государство, а главное — гражданское общество», — заметил режиссер.
Затем он констатировал, что на Украине «людей с четкой проукраинской позицией» совсем не подавляющее большинство, и много, как он выразился «сторонников откровенных или скрытых пророссийских сил», которые ходят «в храмы московского/ФСБшного патриархата».
«Как мы будем увеличивать процент сознательных патриотов? Уменьшать количество ватников физически? Массовыми расстрелами еще не было построено ни одного успешного государства. Ждать, когда они сами уедут/умрут, и вырастет новое поколение настоящих украинцев? Разочарую, что с этим тоже не все в порядке — посмотрите, которых ютуберов, преимущественно русскоязычных, смотрят дети и подростки. Не стоит рассчитывать на то, что „усики“ сами осознают всю безысходность своего существования, перестанут смотреть российские каналы и других шариев и начнут в следующем году уважать Степана Андреевича», — констатировал Сенцов.
Выход он предложил такой: не отталкивать подобных боксеру, а разъяснять, особенно, когда человек считает себя украинцем, «что это действительно значит и почему не может сосуществовать с «русским миром».
«Чтобы пройти путь от латентного ватника или представителя электорального болота, так называемой „какой разницы“, нужны время, желание и помощь тех, кто уже осознал свою идентичность. Предлагаю работать над этим, а не над уничтожением возможных и существующих сторонников нашей государственности», — завершил свою мысль Сенцов.
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