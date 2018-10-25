Сенцов получил премию Сахарова

Осуждённый в России за терроризм режиссёр Олег Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Как уточняется, церемония награждения пройдёт 12 декабря в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.