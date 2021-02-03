Сенцов побирается для проекта «Голодомор»

Бывший «узник Кремля», режиссёр Олег Сенцов собрался открыть на Украине музей «Голодомора». Ввиду отсутствия средств на данный проект, Сенцов через соцсети обратился за финансовой помощью.«Рассказывать о Голодоморе украинцам (и тем, что только подрастают, и тем, кто наконец-то почувствовал себя украинцами, и тем, кто всегда интересовался своей страной) — это еще один толчок к тому, чтобы избавиться от давления советского прошлого, мифов и замалчивания. Пока мы не признаем и не покажем миру, что это был жесткий преступление против нашего народа, мы не сможем отделиться от иллюзий о том, чем на самом деле был Советский Союз и чем сейчас является Россия, которая упорно продолжает его кровавые “традиции”. События Голодомора и вообще факт его существования в истории украинцев — это не только болезненный опыт предыдущих поколений, это страшное свидетельство о том, что ни Сталин, ни нынешний диктатор никогда не несли и не принесут ни мира, ни согласия, ни дружбы. Наше государство должно быть независимым в экономических и политических смыслах, и прежде всего в головах наших граждан, которые имеют не бояться наконец посмотреть в глаза исторической правде, признать ее и отделить от себя лживые псевдоспогади о том, “как хорошо было когда-то”», — утверждает Сенцов.На данный момент ему удалось собрать около 250 долларов.