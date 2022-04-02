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Сенцов перестал маскироваться под режиссёра: Появилось его фото в украинской военной форме

02 апреля 2022, 01:00  •  54 • Политика
Украинский режиссёр-террорист Сенцов показал своё истинное лицо. Он опубликовал селфи в военной форме на фоне разрушенного моста.
Осуждённый за терроризм в России украинский режиссёр Олег Сенцов опубликовал фото, на котором позирует в украинской военной форме на фоне разрушенного моста. В Сети отмечают, что этим он только подтвердил верность вынесенного ему приговора.
По данным следствия, Сенцов планировал устроить теракт в Крыму, но был задержан до того, как ему удалось совершить задуманное. Он был осуждён по статье "терроризм", но затем его обменяли на захваченных на Украине людей. Так он снова оказался на свободе.
За время его заключения в России Украина и Запад, а также русская либеральная общественность называли его режиссёром и требовали немедленно выпустить "творца". Правда, творение у Сенцова было лишь одно, и его качество оставляло желать лучшего.
Наконец-то террорист Сенцов перестал маскироваться под режиссёра,
- прокомментировала фото Сенцова в военной форме журналистка и блогер Юлия Витязева.

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