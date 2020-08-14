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Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
14 августа 2020, 19:25 • 110 • Политика
Сенсация не удалась: попытку свалить вину за происходящее в Белоруссии на "московских кукловодов" испортили удостоверения сотрудников СБУ и "визитка Бандеры".
Сегодня белорусское телевидение показало допрос Юрия Воскресенского, координатора избирательного штаба Виктора Бабарико в одном из районов Минска. Он же, по версии официальных белорусских телеканалов, был одним из организаторов протестов в стране. Воскресенский заявил, что его сбили с толку некие "московские кукловоды".
Он рассказал в телеэфире, что в июне на него вышли "московские политологи", которые якобы выдали ему 30 тысяч рублей "на демократию", а именно на закупку лазерных указок для протестующих.
Однако во время рассказа мужчины в сюжете "Беларуси 1" показали весьма странные кадры: чётко видно удостоверение Службы безопасности Украины, в кармашке которого находится календарик или визитка с изображением Степана Бандеры и лозунгом "Свобода або смерть".
- пишет издание "Русская весна".
Журналисты издания также обратили внимание на то, что Воскресенский постоянно путался и оговаривался, чем вызывал смех тех, кто находился за кадром.
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