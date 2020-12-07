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Сенсацию Навального про "зятя Путина" написали США и Сорос

07 декабря 2020, 21:40  •  165 • Политика
Навальный растиражировал новость про "зятя Путина", однако нити в итоге привели к США и Соросу.
Алексей Навальный тиражирует новость о том, что "зять Путина" покупает за 100 долларов акции стоимостью 380 миллионов долларов. При этом авторы расследования - США и Сорос.
Оппозиционер негодует, что в Кремле назвали вбросом "расследование" про "зятя Путина", и требует не закрывать на это глаза. При этом сам не замечает или скромно умалчивает, кто является автором сенсации.
А между тем материал про "зятя Путина" опубликовала редакция "Важных историй", которая почему-то находится не в России, а в Риге. Более того, авторами расследования являются журналисты из "Центра по исследованию коррупции и организованной преступности", получающие деньги от Агентства США по международному развитию и Фонда демократии и фондов Открытого общества Джорджа Сороса.
Напомним, что эти же организации активно финансируют "Радио Свобода" и прочие СМИ, ведущие активную антироссийскую деятельность, направленную на разжигание националистических настроений в регионах страны, а также дискредитацию основных институтов государства.

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