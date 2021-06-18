|
Сенсация Politico для Украины стала роковой: "Все закончится очень быстро. Поражением"
18 июня 2021, 23:30 • 123 • Политика
США приостановили пакет военной помощи Украине, сообщает Politico. "Война в случае, если вступают только ВСУ, она закончится проигрышем Украины, очень быстро, это довольно очевидно", - отметил глава Союза добровольцев Донбасса.
Власти США решили временно приостановить пакет военной помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в Незалежной. Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай предсказал Киеву печальный финал.
Речь идёт о пакете американской военной помощи, который Пентагона планировал отправить Украине в связи с "наращиванием военной мощи России вблизи границы". В "посылку" должны были войти системы ПВО малой дальности, различное стрелковое оружие и противотанковое вооружение.
Александр Бородай отмечает, что общемировая ситуация достаточно серьёзная. Украина, в этой ситуации, является орудием в руках Запада. И для Запада Украина, это не страна, а территория с некоторым населением, которое используется геополитическими противниками России в качестве прямого оружия и средства давления.
Поэтому глава Союза добровольцев Донбасса не исключает даже сценария прямого военного конфликта между Украиной и Россией. Однако при любых раскладах Незалежную ожидает быстрое поражение.
- подчеркнул Александр Бородай в интервью Царьграду.
Подпишитесь на нас
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2021, 03:10
|
15 июня 2021, 06:30
|
18 июня 2021, 07:00
|
12 июня 2021, 00:35
|
15 июня 2021, 10:10
|
17 июня 2021, 00:45
|
18 июня 2021, 08:50