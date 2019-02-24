Сенсация молдавских парламентских выборов

Это сенсация: большинство крупных партий Молдавии, причём как пророссийской, так и проевропейской ориентации, в ходе проходящих парламентских выборов обвиняют Приднестровье в электоральной поддержке ориентирующихся на США демократов Влада Плахотнюка

Автор:

Латышев Сергей

В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы, уже единодушно признанные «самыми грязными» в истории страны: их участники особенно громко и яростно обвиняют друг друга в подкупе избирателей, попытках дискредитации и покушений друг на друга. Идут разговоры о военном перевороте в случае попыток действующих властей сфальсифицировать выборы и даже о сговоре проамериканского Кишинёва с пророссийским Тирасполем с целью поддержки последним правящей в Молдавии Демпартии, её лидера и главного молдавского олигарха Влада Плахотнюка на почве общих бизнес-интересов.

По свидетельству наблюдателей, выборы на местах проходят в целом в доброжелательной и спокойной обстановке, однако при необычно высокой активности избирателей из Приднестровья (ПМР), которых с другого берега Днестра централизованно на особым образом маркированных автобусах подвозят к избирательным участкам. Сразу несколько не ладящих между собой ведущих молдавских политиков заявили, что гражданам из ПМР якобы дана установка голосовать за Плахотнюка, который считается в Молдавии олицетворением коррупции (в России перед выборами против него также открыли уголовное дело) и которого одновременно с почётом принимают в Вашингтоне. Получается, что крайности сходятся?

Почему эти выборы так важны?

Нынешние выборы – самые главные в Молдавии, поскольку это формально парламентская республика, и той или тем партиям, которые составят в парламенте большинство и смогут договориться, предстоит сформировать правительство. Президентская власть по конституции является слабой, ключевая фигура – премьер. Поэтому сегодня решается будущее стоящей на распутье страны на ближайшие годы.

Впервые выборы здесь проводятся по смешанной избирательной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам и 51 – по одномандатным округам. Одновременно с голосованием проходят два консультативных референдума. Граждане Молдовы должны ответить на вопросы, согласны ли они сократить число депутатов со 101 до 61 и следует ли отправлять парламентариев в отставку, если те плохо справляются со своими обязанностями.

Как проходят выборы?

По данным республиканского Центризбиркома, право голоса имеют 2 миллиона 825 тысяч граждан страны, достигших 18-летнего возраста. Многие из них, однако, не смогут проголосовать, так как находятся на заработках за границей. В России эта проблема во многом решена – от Калининграда до Новосибирска, включая обе столицы, открыты 11 избирательных участков. Любопытно, что по закону порога у явки нет, разрешается также агитация в день выборов, но не на избирательных участках и не поблизости от них.

Предварительные результаты объявят уже через час после закрытия участков в 22:00 мск. По данным ЦИК, на 15:50 мск проголосовали 1 миллион 8 тысяч граждан – свыше 35% от общего числа избирателей.



Кому прочат победу?

Согласно социологическим прогнозам, сторонники тесных связей с Россией - социалисты получат половину голосов избирателей, правящие демократы – примерно пятую часть. Остальное достанется проевропейскому избирательному блоку ACUM и одномандатникам, симпатизирующим различным партиям. Вряд ли ещё кто-то сможет пройти в парламент, преодолев 6-процентный барьер.

В общей сложности в выборах принимают участие 15 политических партий, половина из которых являются региональными или партиями одного политика, часто олигарха по совместительству. По одномандатным округам баллотируются 319 человек, в том числе 50 независимых кандидатов в депутаты. Всего за мандаты народных избранников борются около тысячи человек.

Существует, однако, угроза того, что из-за поляризации политических сил и трудностей при создании правящих коалиций в этом же году могут состояться ещё одни парламентские выборы – досрочные, чтобы попробовать создать правительство страны со второй попытки. Разумеется, этого варианта не хочет никто.

На что рассчитывают друзья России?

Ведущие молдавские политики проголосовали на выборах в первых рядах.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на избирательном участке: «Сегодня на парламентских выборах я проголосовал за лучшее будущее нашей страны – за парламент, который будет способен содействовать развитию страны, защищать государственность и нейтралитет Молдовы, восстанавливать межэтническое согласие и отстаивать традиционные ценности нашего народа».

Додон выразил надежду, что по итогам выборов будет создано

парламентское большинство и правительство, которое станет работать совместно с президентом страны, установит дружеские отношения и с Востоком, и с Западом ради блага нашего народа.

Президент Молдавии Игорь Додон хочет хороших отношений своей страны и с Россией, и с Западом. Фото: www.globallookpress.com

Додон попросил избирателей голосовать по совести, не поддаваться давлению властей, «заставляющих голосовать за определённые партии», напомнив, что «каждый голос может быть решающим». Отметив, что 80% граждан недовольны ситуацией в стране, президент призвал «изменить жизнь к лучшему» и уже завтра «начать новый этап развития Республики Молдова». Глава государства подверг критике не только правящий в стране режим Плахотнюка, главы Демпартии, но и являющийся теневой властью в Приднестровье холдинг «Шериф». Додон утверждал, что, согласно имеющейся у него «очень точной информации», «Шериф» дал указания приднестровцам с молдавскими паспортами «выйти и проголосовать за Демократическую партию».

«На данный момент известно об участии 10 тысяч граждан Республики Молдова с правом голоса из Приднестровья. Такой явки не было никогда. И мы видим, что это использование административного ресурса с левого берега Днестра. И возможно, те, которые делают совместный бизнес на левом и правом берегу, договорились между собой и пытаются повлиять на голосование», – цитируют Додона молдавские СМИ.

Несмотря на в целом оптимистические ожидания, президент признаёт, что без партийных коалиций после завершения выборов не обойтись и что также «существует большой риск проведения досрочных выборов в ближайшие месяцы».

Лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный заявила, что она «проголосовала за политическую стабильность, команду профессионалов и государственников, которые знают, как отстаивать интересы собственного народа и своей страны». Политик выразила надежду на появление «нового парламентского большинства» по итогам выборов.

Башкан Гагаузии Ирина Влах, поддерживающая тесные отношения с коммунистами и социалистами, заявила в столице автономии Комрате, что голосовала за мир, стабильность и взаимопонимание, «чтобы закончились ситуации, которые позорят наш регион». Она выразила надежду, что «у Молдовы есть будущее и эти выборы покажут единство молдавского народа». Эти слова Влах произнесла неспроста, поскольку гагаузы уже давно решили, что выйдут из состава Молдавии, если она будет поглощена Румынией, за что выступает часть молдавских граждан, в том числе потому, что видят в этом единственный реальный способ для Молдавии попасть в Евросоюз.

«Проевропейские» в панике

Лидер прозападного блока ACUM Майя Санду после голосования обвинила молдавские власти в намерении в последний момент «сфальсифицировать» выборы, в том числе с помощью Приднестровья, откуда людей, также и по её данным, организованно подвозят к избирательным участкам.

Фаворит ЕС на парламентских выборах в Молдавии Майя Санду: «Это правительство и на последней стометровке пытается сфальсифицировать выборы». Фото: www.globallookpress.com

Мы обеспокоены большим количеством избирателей с левобережья Днестра, которых организовали и которым заплатили за то, чтобы они вышли на выборы. С другой стороны, наши граждане за рубежом не имеют возможности воспользоваться правом голоса. Мы видим на входе и даже на избирательных участках, что были обнаружены рекламные материалы. Это правительство и на последней стометровке пытается сфальсифицировать выборы. Мы все должны осознавать, насколько серьёзна ситуация в Республике Молдова. Насколько важно покончить с ворами, покончить с деградацией, навести порядок в обществе, пока не поздно,

– заявила Санду.

Сопредседатель ACUM Андрей Нэстасе высказался аналогичным образом:

Сегодня военизированные структуры Тирасполя находятся в тесной связи с криминальными структурами Плахотнюка на правом берегу Днестра, они взяли страну в осаду. Десятки тысяч людей могут быть организованно привезены из Приднестровья, чтобы они решили нашу судьбу.

По его данным, проехать к участкам может только спецтранспорт из Приднестровья с опознавательной наклейкой на лобовом стекле, цена голоса составляет 20 долларов. Вместе с Санду Нэстасе заявил перед выборами, что демократы пытались их отравить несколько лет назад, но они сообщили об этом только сейчас, чтобы показать избирателям «деградацию» и опасность нынешней власти.

Партия власти демонстрирует уверенность

Партия власти, как и положено, демонстрирует уверенность. «Я голосовал за нашу команду, за команду Демократической партии, которая на деле показала, что может управлять. За короткое время, в условиях кризиса мы добились многого», – заявил премьер-министр Павел Филип. Он указал, что верит в будущее страны, что оно его «не пугает, потому что у нас мудрый народ, который способен отличить дела от разговоров».

Ему вторил председатель парламента Андриан Канду: «Я отдал свой голос, на мой взгляд, за лучшую команду, за команду Демократической партии… Мы рассчитываем получить как можно больше мандатов, чтобы было сформировано парламентское большинство и в кратчайшие сроки – правительство, которое бы обеспечило стабильность и развитие нашей страны».

Глава Демпартии и главный олигарх Влад Плахотнюк: «Только моя партия может стабилизировать политическую ситуацию в стране и развить экономику». Фото: www.globallookpress.com

Некоронованный король Молдавии, её главный олигарх и председатель Демократической партии Влад Плахотнюк подчеркнул:

Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате Я голосовал за то, чтобы Молдова больше не угодила в руки некомпетентной оппозиции, которая хочет прийти к власти и остановить пособия и материальную помощь, сократить зарплаты и пенсии, закрыть школы, как она уже это делала, и обречь страну на беспорядки и бедность.

Любимец США, которых он просил закрыть глава на фальсификацию будущих выборов, утверждал, что только его партия «может стабилизировать политическую ситуацию в стране и развить экономику». Между тем разразившийся и, несомненно, приуроченный к выборам скандал вокруг вывода из России 37 миллиардов рублей преступной группой при участии Плахотнюка показал, что у этого «авторитетного» в Молдавии человека есть и российский паспорт и он является, таким образом, также и гражданином России.

Впрочем, для Молдавии это нормально – у большинства членов Конституционного суда, например, румынские паспорта. Так что на выборах Плахотнюку это не помешает.

В чём «прикол»?

Ход голосования, на который также пытались повлиять активно вмешивавшиеся в предвыборные процессы западные посольства, особенно американское, раздававшее руководящие указания направо и налево, не сулит спокойного подведения его результатов. Причём, что удивительно, и пророссийские, и часть прозападных сил, и некоторые партии одного политика, вроде «Нашей партии» Ренато Усатого, если они не будут удовлетворены результатами выборов, намерены обвинять в своих проблемах сговор Тирасполя с Кишинёвом. Вот, дескать, коррупционеры по обоим берегам Днестра, плевать хотевшие на политику, в интересах наживы договорились о помощи, и подкупленные молдавские граждане из ПМР помогли партии власти Плахотнюка избежать провала на выборах. И самое интересное, что доля правды в этом, видимо, есть, поскольку хорошо организованный завоз избирателей, похоже, имел место. Это подтверждает, в частности, обращение молдавского ЦИК в Генеральный инспекторат полиции с просьбой «разобраться в ситуации». Как сообщила пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу, которую цитируют молдавские СМИ, это было сделано после жалобы «одного из электоральных конкурентов» Демпартии.

Делаем выводы

Итак, что же получается? Президент Молдавии Додон постоянно бывает в Кремле и дружески общается с российским президентом Владимиром Путиным. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде» от 14 февраля обвиняет Запад в попытке устроить в республике «цветную революцию». А находящееся на содержании России Приднестровье, большинство населения которого – российские граждане и за которое Москва будет воевать, если на него кто-нибудь покусится, помогает проамериканскому олигарху иметь Молдавию в своём кармане и вести её в НАТО и ЕС.

Как это понимать? Неужели действительно дело в том, что коррупция не знает границ, а всякие там политические споры – для дураков и отвода глаз? Это, конечно, нет так. Политика всё-таки первична. Собака здесь зарыта, вероятно, в другом. И власти, и широкие слои населения в Приднестровье уже настолько привыкли к независимому от Кишинёва существованию и настолько не верят в реальность объединения в будущем, не желают для себя роли второй скрипки в федеративной Молдавии, что готовы подыграть политическим силам на другом берегу Днестра, делающим такое объединение немыслимым. В этом смысле решительный делец Плахотнюк для «Шерифа», возможно, более приемлемая фигура, чем «пророссийский», а на самом деле промолдавский идеалист Додон.

Приднестровье хочет в Россию, а не в Молдавию, где наиболее реалистически мыслящие сторонники европейской интеграции также понимают, что вместе с Приднестровьем путь ей в Европу закрыт. Отсюда и главная неожиданная интрига нынешних выборов. В том числе и для Москвы, поскольку это как раз тот случай, когда хвост вертит собакой. В России рассчитывают, что Приднестровье в составе Молдавии привяжет её к себе, но в Тирасполе, похоже, не хотят быть этим крючком…

До конца триллера молдавских выборов остались считаные часы. Скоро начнётся самое интересное.