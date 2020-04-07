Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минск...
Главная / В мире

Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации

07 апреля 2020, 07:35  •  71 • В мире
Королева Великобритании, обратившись к нации и Содружеству в связи с COVID-19, хотела, возможно, лишь успокоить подданных, но вышло не совсем так. Получилась сенсация.
Автор:
Латышев Сергей
В то время как число смертей от коронавирусной инфекции в Британии подобралось к пяти тысячам человек, а число людей с подтверждённым диагнозом COVID-19, среди которых оказались наследник престола принц Уэльский Чарльз, премьер-министр Борис Джонсон, министры, депутаты, другие видные британцы приблизилось к 50 тысячам, Елизавета II вышла на сцену.
Королева за время своего правления обратилась к нации всего лишь в пятый раз. Фото: Bbc/Globallookpress
Глава государства призвала британцев к решительности и самодисциплине. В условиях, когда происшедшие перемены принесли "кому-то горе, многим – финансовые сложности", а также вызвали "огромные изменения в повседневной жизни для всех нас".
Это было сделано в формате специального обращения к нации и Содружеству, к которому королева, находящаяся на троне с 6 февраля 1952 года, прибегла лишь в пятый раз, подчеркнув тем самым особый характер переживаемых Британией и миром событий.

Что сказала королева?

Похвалив "самодисциплину, спокойную жизнеутверждающую решимость и сочувствие к ближнему", "чувство товарищества", которые демонстрируют подданные, Её Величество заявила:
Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности.
"Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим её", – выразила надежду глава государства, говорившая чуть более четырёх минут.

Что дала понять королева?

В то же время Елизавета II дала понять, что мир после переживаемых событий радикально изменится, как это произошло после Второй мировой войны. Королева напомнила, что её нынешняя речь напоминает ей первое телеобращение, с которым она выступила в 1940 году из того же самого Виндзорского замка и которое было адресовано детям, эвакуированным из подвергавшихся немецким бомбёжкам городов в сельскую местность.
Сегодня многие из нас вновь чувствуют боль разлуки с теми, кого они любят. Но сегодня, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильная вещь,
– добавила монарх. Королева предупредила, что "придётся ещё многое перенести", но "лучшие дни вернутся".
Из слов монарха, однако, явствовало, что речь идёт не о том, что вернётся на наших глазах сворачивающаяся эпоха с её высоким уровнем жизни и глобальной мобильностью, а что
мы будем вновь с нашими друзьями, мы будем вновь с нашими семьями, мы снова встретимся.
Это прозвучало в точности как название одной из культовых песен выдающейся – и поющей до сих пор! – британской певицы Веры Линн (1917 - ) We’ll Meet Again ("Мы встретимся снова"), которой утешали себя англоязычные возлюбленные в годы Второй мировой войны. Многие из них остались в живых, но жили потом уже в другую эпоху.

Что подчёркивает важность момента?

До этого Елизавета II, которой скоро исполнится 94 года, лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий. Это было в 2002 году после смерти королевы-матери. В 1997 году – перед похоронами принцессы Дианы, смерть которой вызвала массу слухов и опасных пересудов. В 1991 году – во время войны в Персидском заливе. Лишь однажды спецобращение было сделано по позитивному поводу – в связи с 60-летием восшествия Елизаветы II на британский престол в 2012 году.
Воскресное обращение является поэтому экстраординарным событием. Как обращает внимание Русская служба Би-би-си, подобных обращений не было ни по случаю войны в Ираке в 2003 году, ни в 1956 году во время Суэцкого кризиса, ни когда Британию сотрясали забастовки в 70-е годы. Да и, кстати, по поводу Фолклендской войны 1982 года тоже.

В чём скрытый посыл?

Спецобращение Елизаветы II, безусловно, совершенно несводимо к банальной рекомендации подданным оставаться дома и соблюдать правила гигиены. Этому было посвящено распространённое монархом заявление от 19 марта с просьбой к максимально возможной самоизоляции "ради блага общества". Оно также намного шире задачи обеспечения "сплочённости" народа перед лицом коронавируса.
Выходит, в 1956 году, когда СССР пригрозил применить ядерное оружие против британских агрессоров и их союзников, вторгшихся в Египет, в турбулентные 70-е годы, в 1982 и 2003 годах от королевы не требовалось обеспечить единство народа, а теперь вдруг потребовалось?
Не забудем также и то, что спецобращение королевы адресовано ещё и Содружеству, куда входят свыше 50 стран, в том числе Канада и Австралия. И что монарх является также главой Англиканской церкви и Верховным главнокомандующим. Это – суверен, объявляющий войну и заключающий мир, тот, кто распускает парламент, назначает и отправляет в отставку кабинет министров, чьё лицо фигурирует на банкнотах Банка Англии, почтовых марках и монетах, кто создаёт пэров, вводит в звание рыцарей, назначает епископов и архиепископов, кому приносят клятву верности…
О чём всё это говорит на самом деле? Только о том, что Елизавета II в силу своего статуса просто не могла не высказаться о событии, возможно, самом значимом в период её царствования. И это, конечно, не пандемия противного вируса, несколько более опасного обычного сезонного гриппа. А то, как созданная им в мире ситуация активно используется правительствами для установления более жёсткого и сурового мирового порядка, при котором у простых людей – в отличие от предыдущего – останется мало что, кроме радости тихой семейной жизни, периодически в карантинном формате. Увы, экологическая нагрузка на планету стала запредельной, а нынешняя экономическая модель экстенсивного роста зашла в тупик. К этому придётся адаптироваться всем, кроме богачей, которые обязательно выкрутятся.
100%
0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
06 апреля 2020, 22:35
Трагедия заставила нас осознать и исправить ошибки: Норвежские военные - о "тревожном звонке" "Курска"
06 апреля 2020, 22:35
Военкор Блохин - о новой находке в Сирии: "Идлиб не перестаёт меня удивлять"
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
06 апреля 2020, 23:35
Десятки американских военных заражены коронавирусом, командование отмалчивается: В Южной Корее зреет скандал - СМИ
06 апреля 2020, 22:35
Медперсонал больницы в США напал на русских журналистов. Спецкор показал "героя" лицом
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 01:35
"Самолёты летели пустыми": Мишустин заявил о безответственных туристах
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
07 апреля 2020, 01:35
А Трамп против: Bloomberg назвал причину разногласий между Россией и саудитами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
31 марта 2020, 17:35
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
03 апреля 2020, 05:35
Путин сломал сланцевиков США. Саудиты умоляют Россию прекратить войну (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.