Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации

Автор:

Латышев Сергей

В то время как число смертей от коронавирусной инфекции в Британии подобралось к пяти тысячам человек, а число людей с подтверждённым диагнозом COVID-19, среди которых оказались наследник престола принц Уэльский Чарльз, премьер-министр Борис Джонсон, министры, депутаты, другие видные британцы приблизилось к 50 тысячам, Елизавета II вышла на сцену.

Королева за время своего правления обратилась к нации всего лишь в пятый раз. Фото: Bbc/Globallookpress

Глава государства призвала британцев к решительности и самодисциплине. В условиях, когда происшедшие перемены принесли "кому-то горе, многим – финансовые сложности", а также вызвали "огромные изменения в повседневной жизни для всех нас".

Это было сделано в формате специального обращения к нации и Содружеству, к которому королева, находящаяся на троне с 6 февраля 1952 года, прибегла лишь в пятый раз, подчеркнув тем самым особый характер переживаемых Британией и миром событий.

Что сказала королева?

Похвалив "самодисциплину, спокойную жизнеутверждающую решимость и сочувствие к ближнему", "чувство товарищества", которые демонстрируют подданные, Её Величество заявила:

Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности.

"Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим её", – выразила надежду глава государства, говорившая чуть более четырёх минут.

Что дала понять королева?

В то же время Елизавета II дала понять, что мир после переживаемых событий радикально изменится, как это произошло после Второй мировой войны. Королева напомнила, что её нынешняя речь напоминает ей первое телеобращение, с которым она выступила в 1940 году из того же самого Виндзорского замка и которое было адресовано детям, эвакуированным из подвергавшихся немецким бомбёжкам городов в сельскую местность.

Сегодня многие из нас вновь чувствуют боль разлуки с теми, кого они любят. Но сегодня, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильная вещь,

– добавила монарх. Королева предупредила, что "придётся ещё многое перенести", но "лучшие дни вернутся".

Из слов монарха, однако, явствовало, что речь идёт не о том, что вернётся на наших глазах сворачивающаяся эпоха с её высоким уровнем жизни и глобальной мобильностью, а что

мы будем вновь с нашими друзьями, мы будем вновь с нашими семьями, мы снова встретимся.

Это прозвучало в точности как название одной из культовых песен выдающейся – и поющей до сих пор! – британской певицы Веры Линн (1917 - ) We’ll Meet Again ("Мы встретимся снова"), которой утешали себя англоязычные возлюбленные в годы Второй мировой войны. Многие из них остались в живых, но жили потом уже в другую эпоху.

Что подчёркивает важность момента?

До этого Елизавета II, которой скоро исполнится 94 года, лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий. Это было в 2002 году после смерти королевы-матери. В 1997 году – перед похоронами принцессы Дианы, смерть которой вызвала массу слухов и опасных пересудов. В 1991 году – во время войны в Персидском заливе. Лишь однажды спецобращение было сделано по позитивному поводу – в связи с 60-летием восшествия Елизаветы II на британский престол в 2012 году.

Воскресное обращение является поэтому экстраординарным событием. Как обращает внимание Русская служба Би-би-си, подобных обращений не было ни по случаю войны в Ираке в 2003 году, ни в 1956 году во время Суэцкого кризиса, ни когда Британию сотрясали забастовки в 70-е годы. Да и, кстати, по поводу Фолклендской войны 1982 года тоже.

В чём скрытый посыл?

Спецобращение Елизаветы II, безусловно, совершенно несводимо к банальной рекомендации подданным оставаться дома и соблюдать правила гигиены. Этому было посвящено распространённое монархом заявление от 19 марта с просьбой к максимально возможной самоизоляции "ради блага общества". Оно также намного шире задачи обеспечения "сплочённости" народа перед лицом коронавируса.

Выходит, в 1956 году, когда СССР пригрозил применить ядерное оружие против британских агрессоров и их союзников, вторгшихся в Египет, в турбулентные 70-е годы, в 1982 и 2003 годах от королевы не требовалось обеспечить единство народа, а теперь вдруг потребовалось?

Не забудем также и то, что спецобращение королевы адресовано ещё и Содружеству, куда входят свыше 50 стран, в том числе Канада и Австралия. И что монарх является также главой Англиканской церкви и Верховным главнокомандующим. Это – суверен, объявляющий войну и заключающий мир, тот, кто распускает парламент, назначает и отправляет в отставку кабинет министров, чьё лицо фигурирует на банкнотах Банка Англии, почтовых марках и монетах, кто создаёт пэров, вводит в звание рыцарей, назначает епископов и архиепископов, кому приносят клятву верности…

О чём всё это говорит на самом деле? Только о том, что Елизавета II в силу своего статуса просто не могла не высказаться о событии, возможно, самом значимом в период её царствования. И это, конечно, не пандемия противного вируса, несколько более опасного обычного сезонного гриппа. А то, как созданная им в мире ситуация активно используется правительствами для установления более жёсткого и сурового мирового порядка, при котором у простых людей – в отличие от предыдущего – останется мало что, кроме радости тихой семейной жизни, периодически в карантинном формате. Увы, экологическая нагрузка на планету стала запредельной, а нынешняя экономическая модель экстенсивного роста зашла в тупик. К этому придётся адаптироваться всем, кроме богачей, которые обязательно выкрутятся.