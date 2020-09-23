Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"

Блогер-оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд "Новичок". Об этом якобы заявил президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.

Речь идёт о телефонном разговоре, который состоялся между лидерами России и Франции в понедельник, 14 сентября, по инициативе Парижа. Le Monde утверждает, что в ходе беседы Путин назвал Навального "простым баламутом в интернете", а также рассказал, как "борец с режимом" шантажировал депутатов и чиновников. Кроме того, утверждается, что президент предположил, что блогер-оппозиционер мог сам принять "Новичок".

Официального подтверждения такой информации нет. Достоверно известно лишь, что Макрон сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили отравление Навального веществом из группы "Новичок".