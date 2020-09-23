Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"

23 сентября 2020, 00:00  •  111 • Политика
Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять "Новичок", утверждает французское издание Le Monde.
Блогер-оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд "Новичок". Об этом якобы заявил президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.
Речь идёт о телефонном разговоре, который состоялся между лидерами России и Франции в понедельник, 14 сентября, по инициативе Парижа. Le Monde утверждает, что в ходе беседы Путин назвал Навального "простым баламутом в интернете", а также рассказал, как "борец с режимом" шантажировал депутатов и чиновников. Кроме того, утверждается, что президент предположил, что блогер-оппозиционер мог сам принять "Новичок".
Официального подтверждения такой информации нет. Достоверно известно лишь, что Макрон сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили отравление Навального веществом из группы "Новичок".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
22 сентября 2020, 22:10
Оставайтесь людьми: Путин надавил на "больную мозоль" Генассамблеи ООН
22 сентября 2020, 22:10
Даже на Украине уже не верят Навальному: Названы 10 нестыковок в его истории
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
22 сентября 2020, 22:10
Освободить торговлю от санкций и пошлин. Путин рассказал в ООН, как восстановить экономику
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
22 сентября 2020, 22:10
"Она унесла самое дорогое": Путин оценил последствия пандемии на Генассамблее ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.