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Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"
23 сентября 2020, 00:00 • 111 • Политика
Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять "Новичок", утверждает французское издание Le Monde.
Блогер-оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд "Новичок". Об этом якобы заявил президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.
Речь идёт о телефонном разговоре, который состоялся между лидерами России и Франции в понедельник, 14 сентября, по инициативе Парижа. Le Monde утверждает, что в ходе беседы Путин назвал Навального "простым баламутом в интернете", а также рассказал, как "борец с режимом" шантажировал депутатов и чиновников. Кроме того, утверждается, что президент предположил, что блогер-оппозиционер мог сам принять "Новичок".
Официального подтверждения такой информации нет. Достоверно известно лишь, что Макрон сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили отравление Навального веществом из группы "Новичок".
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