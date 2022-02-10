Сенсация из Польши повеселила военкора: "Пропустили аншлюс Белоруссии"

Польское издание Wirtualna Polska в своей публикации предупреждает читателей: учения России и Белоруссии грозят эскалацией ситуации.

В то время, когда Запад стягивает военные мощности к восточным рубежам, в местных СМИ кричат об угрозе со стороны России. Польское издание Wirtualna Polska убеждает своих читателей, что учения России и Белоруссии - не просто военные манёвры, а подготовка к неким политическим трансформациям.

Так, в беседе с изданием экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей заявил, что после учений "Союзная решимость" произойдёт "аншлюс Белоруссии". По его мнению, Белоруссия лишится остатков своей автономии.

Военкор Александр Коц иронично ответил на эту сенсацию в своём телеграм-канале.

"Святы Боже, пока следили за вторжением на Украину, совсем пропустили аншлюс Белоруссии. Хорошо, польская Wirtualna Polska бдит. Вот бы у генерала поинтересоваться, а какова была численность российских войск в Белоруссии до учений. Если б он знал, сильно бы удивился", - язвительно заметил Коц.

Напомним, что военные манёвры двух стран под названием "Союзная решимость" продлятся до 20 февраля. Представители Союзного государства сообщают, что на них будет отрабатываться сценарий действий в случае нападения с юга на белорусскую границу. Министерство обороны Белоруссии указывает, что манёвры служат реакцией на концентрацию сил в Польше, на Украине и в странах Балтии.