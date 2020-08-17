Сенсационное признание депутата Верховной рады: Бойцов ЧВК в Белоруссию действительно заманила СБУ

Спецоперацию с задержанием так называемых наемников ЧВК действительно была разработана СБУ – «вагнеровцев» должны были заманить на рейс в Минск-Стамбул и посадить в одном из аэропортов Украины. Но кто-то «слил» эту информацию и они остались в Белоруссии, а президент страны Александр Лукашенко просто воспользовался ситуацией накануне выборов.Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады, глава межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию» Алексей Гончаренко.«Кстати, о «вагнеровцах» – есть информация у меня, друзья, поделюсь ею с вами, это точная информация, что история с «вагнеровцами» все-таки это была очень интересная история. Украинские спецслужбы, и тут им надо отдать должное, разработали операцию, как часть «вагнеровцев» выманить в Украину. Они их начали нанимать на работу сначала в Ливии, потом в Венесуэле.Они же наемники – чуть ли не по объявлениям они их начали приглашать и интервьюировать. И главный вопрос им был – расскажите о своем боевом опыте, и самый желательный опыт был Донбасс. Дальше наши спецслужбы все это записывали и протоколировали, и поименно. Это не случайные 33 человека, из которых 32 вернулось в Россию – это люди, которые все были на Донбассе, все запротоколированы Украиной и все они были реально готовы, это люди, которых можно было сразу на Украине брать и арестовывать – есть за что судить.Дальше идея была следующая, что им разработали маршрут Минск-Стамбул, и дальше до Венесуэлы, но это они всем рассказали, что как бы оно так будет. На самом деле, Минск-Стамбул рейс летит через что, дорогие друзья? Летит через Украину. Другого пути нет – через Украину, потом через Черное море, Стамбул. И вот, когда они должны были пролетать над Украиной, там должны были случиться определенные обстоятельства, при которых самолет вынужден был бы сесть в аэропорту Украины. И тут: «Здравствуйте, все вагнеровцы».Вот, насколько я имею информацию, именно такая операция планировалась. Эту операцию, к сожалению, кто-то слил, поэтому они так и не вылетели из Минска. Ну а дальше этим всем просто решил воспользоваться Лукашенко, чтобы показать людям якобы какую-то опасность против которой он потом будет их защищать», – заявил Гончаренко.Напомним, ранее 32 россиянина, неправомерно задержанные белорусскими силовиками в конце июля, вернулись в Россию.Ранее, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском. Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку. Позже выяснилось, что все это было спланированной провокацией СБУ. Однако сами белорусские власти об украинской провокации ничего так и не заявили.