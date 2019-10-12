Сенсационное поражение Англии, победный гол Турции на 90-й минуте и шедевр Роналду: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Англии уступила команде Чехии и впервые с 2007 года проиграла в матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Андорра же прервала безвыигрышную серию из 56 встреч в отборочных кампаниях. Франция обыграла Исландию и практически гарантировала себе путёвку на первенство континента, а гол Дженка Тосуна на 90-й минуте помог Турции взять верх над Албанией. Украина одержала пятую победу подряд в отборочном турнире и укрепилась в статусе лидера группы, а Криштиану Роналду забил свой девятый мяч в последних пяти играх за сборную.

Сенсационный триумф Чехии

«На бумаге» чехи были явными аутсайдерами в матче с англичанами. В первом круге квалификации подопечные Ярослава Шилгавы позволили родоначальникам футбола забить пять мячей, при этом сами ни разу не поразили ворота Джордана Пикфорда. В пользу гостей говорил и тот факт, что в предыдущих четырёх встречах они неизменно отличались как минимум четырьмя голами.

Уже в дебюте могло показаться, что матч на стадионе «Эден» не станет исключением. На пятой минуте Рахим Стерлинг был сбит в штрафной соперника, а Гарри Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Этот точный удар помог англичанам выйти вперёд, а самому форварду «Тоттенхэма» стать всего лишь четвёртым капитаном в истории сборной, забивавшим 20 и более мячей. До него это удавалось только Брайану Робсону, Алану Ширеру и Вивиану Вудворду.

Однако этот локальный успех заставил гостей сбавить обороты, за что они совсем скоро поплатились. Всего четыре минуты спустя Ондржей Челюстка исполнил подачу с углового, а Якуб Брабец замкнул её точным ударом головой. Эта неудача стала настоящим шоком для дружины Гарета Саутгейта, за первый тайм лишь четырежды пробившей по воротам. Для сравнения: «народная команда» записала на свой счёт на шесть попыток больше.

Второй тайм проходил в равной борьбе за небольшим преимуществом хозяев, которым немного благоволили судьи. Так, бригада Дамира Скомины неоднократно не замечала нарушения правил на Дэнни Роузе и всё том же Стерлинге, что изрядно вывело из себя хавбека «Манчестер Сити». А главным героем стал появившийся на замену Зденек Ондрашек. 30-летний чех отличился первым же своим ударом в дебютном матче за сборную и принёс ей единственную в истории победу над Англией. Подопечные Шилгавы набрали 12 очков и сравнялись по этому показателю с «тремя львами», потерпевшими лишь одно поражение в отборе на первенство континента с 2007 года. Тогда их обыграла Хорватия, и они в итоге уступили путёвку на турнир России.

Удачная серия Франции

В случае поражения сборная Исландии практически теряла шансы завоевать прямую путёвку на Евро-2020. За три тура до конца отбора Франция отрывалась на шесть очков и по дополнительным показателям гарантированно опережала коллектив Эрика Хамрена. При этом предпосылок для успеха «викингов» практически не было. Их безвыигрышная серия в противостоянии с трёхцветными насчитывала 14 встреч (четыре ничьи, десять поражений), а положение ухудшало присутствие в рамке французской команды Стива Манданда. Так, действующие чемпионы мира не проигрывали, если вратарь «Марселя» выходил с первых минут.

Шансы хозяев стали ещё более призрачными на 15-й минуте, когда поле из-за травмы покинул их капитан Йоханн Гудмундсон. В его отсутствие они почти не беспокоили Манданда, чьи партнёры по команде имели сразу несколько отличных шансов. Так, опасным ударом с разворота отметился Антуан Гризманн, а на исходе получаса арбитр Джанлука Рокки имел все основания указать на «точку». Кари Арнасон рукой прервал передачу Оливье Жиру, но итальянец не увидел нарушения правил.

Примечательно, что в итоге счёт открыл всё тот же Жиру, и именно с пенальти. Ари Фрейр Скуласон сбил с ног Гризманна в штрафной, и форвард «Челси» переправил мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки. Подопечные Дидье Дешама одержали свою четвёртую победу подряд в квалификации и сравнялись с лидером секстета H.

Победа Турции и исторический успех Андорры

Сборная Турции в не самом ярком стиле обыграла команду Албании. «Лунные звёзды» владели колоссальным преимуществом, что наглядно отражает более чем двукратное превосходство по числу ударов по воротам (18:8) и проценту владения мячом (61:39). Правда, воплотить его в голы удалось лишь раз и в самой концовке.

Игра изобиловала жёсткими стычками, следствием чего стали восемь жёлтых карточек, а её ключевой эпизод был на 90-й минуте. Ирфан Джан исполнил не самый прицельный заброс в штрафную, но ему помог защитник оппонентов. Ардиан Исмайли неловким движением перекинул мяч через своего голкипера, чем воспользовался Дженк Тосун.

Гораздо более значимое событие произошло на стадионе «Насьональ», где сборная Андорры прервала свою безвыигрышную серию в квалификации первенства Старого Света. До настоящего момента она не знала побед на протяжении 56 встреч подряд, при этом её последний успех во всех турнирах был датирован мартом 2018 года. Тогда «почтальоны» взяли верх над Лихтеншейтом. С того момента они пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

На своём поле подопечные Кольдо Альвареса расправились с Молдавией, а автором единственного гола стал Марк Валес. Хавбек норвежского «Саннефьорда» отличился на 63-й минуте — спустя восемь минут после того, как их оппоненты остались в меньшинстве. Форвард Раду Гынсарь получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Лидерство Украины

Сборная Украины практически гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы. Коллектив Андрея Шевченко без особых проблем разобрался с Литвой и укрепился в статусе лидера квинтета B. На его счету 16 очков и победная серия из пяти встреч.

Главным творцом успеха жёлто-синих стал полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский, который наглядно объяснил имевшийся интерес к его персоне со стороны московского «Спартака». Сначала он на пару с Жуниором Мораесом оставил не у дел всю оборону гостей, а затем филигранно исполнил штрафной удар. Спортсмен набрал шестой результативный балл, а сборная Украины вновь сохранила свои ворота в неприкосновенности. На данный момент жёлто-синие не пропускают на протяжении 416 минут.

Преследование Португалии

Действующие чемпионы Европы продолжают погоню за Украиной. После успеха в противостоянии с Люксембургом в активе подопечных Фернанду Сантуша значится на пять баллов меньше, зато имеется один матч в запасе. В отличие от своих визави, португальцы потеряли сразу четыре очка на старте, зато потом одержали три победы с разницей мячей 12:3.

В отчётной встрече на авансцену вышли лидеры «европейских бразильцев». Бернарду Силва отличился сам и набрал пятый балл за результативность в последних трёх матчах, Гонсалу Гуэдеш записал на свой счёт второй гол в отборочном цикле, а Криштиану Роналду — шестой. Причём форвард «Ювентуса» стал автором шедевра, элегантно перекинув мяч через вратаря соперника.

Таким образом, в активе Роналду стало девять голов в пяти последних матчах за национальную команду. Помимо того, что он забил шесть мячей в трёх играх квалификации, нападающий трижды отличился в полуфинале Лиги наций.