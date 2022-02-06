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Сенсационное обращение Елизаветы II: Камилла Паркер-Боулз станет королевой?

06 февраля 2022, 10:05  •  166 • В мире
Королева Великобритании Елизавета II отмечает сегодня 70-летие вступления на престол. Новость о её праздничном обращении тут же взлетела на первые строчки лент информагентств: в нём она назвала следующего правителя страны.
Накануне 70-летней годовщины вступления на престол Елизавета II опубликовала обращение, в котором выразила благодарность народу Великобритании за поддержку. Она также выразила надежду на то, что такую же поддержку получит и её сын Чарльз, который рано или поздно должен стать королём.
Кроме того, Её Величество заявила о своём желании видеть супругу Чарльза, 74-летнюю Камиллу Паркер-Боулз, в статусе королевы-консорт (то есть супруги короля, которая при этом сама не является правящим монархом). Именно эта строчка вызвала бурную реакцию в британском обществе: Камилла, мягко говоря, не пользуется в стране популярностью.
В честь платинового юбилея правления Елизавете II преподнесли необычный ледяной торт. Это произошло в Сандрингемском дворце, частной усадьбе Виндзоров. Разрезать его Елизавета поручила близким. "Думаю, я должна просто воткнуть в него нож, остальное сделает кто-нибудь другой", - пошутила она.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет. В настоящее время она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории (и к тому же самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире).

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