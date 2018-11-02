Сенаторы взялись за «злого гения» Трампа

Автор:

Латышев Сергей

Главный стратег победы Дональда Трампа на выборах 2016 года альтернативный консерватор Стивен Бэннон, которого президент удалил в августе 2017 года из Белого дома, чтобы не дразнить лишний раз американский истеблишмент, стал объектом расследования со стороны спецкомитета Сената Конгресса США.

Имеющие зуб на Трампа сенаторы хотят выяснить, что известно преемнику Пола Манафорта на посту главы предвыборной кампании Трампа о связях президентского окружения с Россией. Особую пикантность этому расследованию придает то обстоятельство, что когда Бэннона вызвали в январе 2018 года давать показания на ту же тему на закрытое заседание Комитета по разведке Палаты представителей, он отказался отвечать на соответствующие вопросы, сославшись на запрет Белого дома.

Администрация Трампа опровергла тогда, что такой запрет существует.

Таким образом, Бэннон, который зол и на глобалистских противников Трампа, и на самого президента, раз никакого запрета нет или уже нет, вполне может кое-что рассказать. Сенаторы, согласно агентству Рейтер, хотят задать ему вопросы о контактах с российскими представителями бывших советников штаба Трампа - Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа.

Настоящим «злым гением» президента Трампа является нацелившийся на его голову спецпрокурор Роберт Мюллер. Фото: www.globallookpress.com

«А вас, Бэннон, я попрошу остаться»

Да, почти все окружавшие Трампа в последние годы люди уже получили приставку «экс». Многие из них стали «клиентами» «расследующего русские связи» Трампа спецпрокурора Роберта Мюллера. Кое-кто совершил сделку со следствием, некоторые – ещё держатся, хотя уже судимы, надеясь, что Трамп их всё-таки выручит. Через этих людей «костоломы Мюллера» хотят добраться до хозяина Белого дома, которого уже обложили со всех сторон. Демократы, в интересах которых всё это делается, лишь дожидаются провала республиканцев на промежуточных выборах, установления по их итогам своего контроля над Конгрессом, чтобы начать процедуру импичмента. Зато проигравшая Трампу президентскую гонку бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, компромата на которую в 100 раз больше, не имеет никаких проблем с правосудием и даже озвучила желание принять участие в следующих президентских выборах.