Сенаторы выдвинули Байдену ультиматум по "Северному потоку-2"

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Хозяину Белого дома не дают утвердить кандидатуры на должности в Госдеп и Минфин

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Пэт Туми выдвинули президенту США Джо Байдену ультиматум – или он вводит санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG, или они будут препятствовать утверждению кандидатов в Госдеп и Минфин. Соответствующие письма политики разослали в два комитета верхней палаты парламента страны.

В послании-угрозе отмечается, что сенаторы обещают голосовать против утверждений кандидатов на посты во внешнеполитическое ведомство и министерство финансов до тех пор, пока Белый дом не наложит свои рестрикции на Nord Stream 2 AG. В случае удовлетворения ультиматум, парочка ярых русофобов обязалась снять свои претензии.

"Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов", – цитирует РИА "Новости" Круза и Туми.

Напомним, новую форму борьбы за санкции в отношении "СП-2" неуемные представители Республиканской партии впервые опробовали еще в августе, когда на заседании Сената заблокировали утверждение почти 30 выдвинутых Байденом кандидатур на разные должности в Госдепе. И вот, судя по всему, приближается вторая часть марлезонского балета.

Как будет выкручиваться хозяин Белого дома, достигший сговора с Германией по запуску "Северного потока-2" с обещанием не вводить ограничительных мер против оператора нового балтийского газопровода, неизвестно. Но крайне любопытно.

Ранее сегодня посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев подчеркнул, что в той сделке между Вашингтоном и Берлином Москва не принимала участие. Поэтому требования в адрес Кремля по сохранению транзита российского газа через Украину на основании американо-немецких договоренностей не являются обоснованными и обязательными к выполнению.

