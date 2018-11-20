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Сенаторы в США о русском кандидате на пост главы Интерпола: «Это лисица в курятнике»

20 ноября 2018, 07:39  •  79 • Политика
Группа американских сенаторов, состоящая из четырех человек, призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации. По мнению политиков, Прокопчук - это лисица в курятнике.
Сам текст обращения один из сенаторов разместил на своем сайте.
«Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола - все равно что запустить лисицу в курятник», - говорится в открытом письме.
Сенаторы даже заявили, что Россия якобы на постоянной основе злоупотребляет Интерполом. И все для того, чтобы «свести счеты с политическими противниками, диссидентами и журналистами».
«Александр Прокопчук лично был вовлечен в стратегию запугивания, которая в конечном счете направлена на ослабление демократических институтов и усиление авторитарного режима президента России Владимира Путина», - говорится в послании. Свое абсурдное заявление сенаторы не подкрепляют доказательной базой.
Напомним, в конце лета они выступали с инициативой ограничить право России использовать механизм вынесения так называемых красных уведомлений Интерпола из-за того, что Москва якобы «злоупотребляет этой возможностью».

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