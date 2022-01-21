Сенаторы в США не могут найти время на "мать всех санкций" против России

Американские сенаторы никак не могут найти время, чтобы рассмотреть и проголосовать за "мать всех санкций" или против неё. Названы причины затруднений.

Сенатор-демократ Роберт Менендес с единомышленниками разработал проект, который назвал "матерью всех санкций". В документе прописаны рестрикции против России, касающиеся обострения ситуации вокруг Украины.

Издание Roll Call опубликовало материал, в котором рассказало о сложностях, с которыми неожиданно столкнулись американские политики. В частности, с нехваткой времени.

В Сенате на текущей неделе планировался перерыв. Менендес хотел этим воспользоваться и добиться поддержки своего проекта представителями конкурирующей партии. Тогда, вероятно, уже на следующей неделе состоялось бы голосование.

"Но зимняя погода и "омикрон"-штамм коронавируса разрушили эти планы", - говорится в статье.

Именно из-за этого у сенаторов "возникли трудности с принятием мер", направленных против России.

"Мать всех санкций" – не единственный законопроект, предусматривающий ограничительные меры против России. Впрочем, в других законодательных инициативах отличий немного, кроме одного. Республиканцы хотят ввести санкции против России в любом случае, Менендес – только если ситуация вокруг Украины усугубится.