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Сенаторы в США не могут найти время на "мать всех санкций" против России
21 января 2022, 04:25 • 61 • Политика
Американские сенаторы никак не могут найти время, чтобы рассмотреть и проголосовать за "мать всех санкций" или против неё. Названы причины затруднений.
Сенатор-демократ Роберт Менендес с единомышленниками разработал проект, который назвал "матерью всех санкций". В документе прописаны рестрикции против России, касающиеся обострения ситуации вокруг Украины.
Издание Roll Call опубликовало материал, в котором рассказало о сложностях, с которыми неожиданно столкнулись американские политики. В частности, с нехваткой времени.
В Сенате на текущей неделе планировался перерыв. Менендес хотел этим воспользоваться и добиться поддержки своего проекта представителями конкурирующей партии. Тогда, вероятно, уже на следующей неделе состоялось бы голосование.
"Но зимняя погода и "омикрон"-штамм коронавируса разрушили эти планы", - говорится в статье.
Именно из-за этого у сенаторов "возникли трудности с принятием мер", направленных против России.
"Мать всех санкций" – не единственный законопроект, предусматривающий ограничительные меры против России. Впрочем, в других законодательных инициативах отличий немного, кроме одного. Республиканцы хотят ввести санкции против России в любом случае, Менендес – только если ситуация вокруг Украины усугубится.
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