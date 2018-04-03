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Сенаторы: «В Германии за ложь о президенте отправляют в тюрьму на 5 лет, а у нас все либеральнее!»

03 апреля 2018, 21:09  •  90 • В России

Запад пытался дискредитировать выборы президента России, но ему это не удалось. К такому выводу пришла временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

- США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения. Поскольку результаты плебисцита с учетом явки россиян поставить под сомнение не удастся, упор делался на дискредитацию самого избирательного процесса как неконкурентного и безальтернативного, - заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко, выступая во вторник на «круглом столе» в Совфеде.

Он заметил, что в последние месяцы перед президентскими выборами дипломаты из США и ЕС стали чаще ездить на Урал, Дальний Восток и Кавказ. По словам Нестеренко, опираясь на неправительственные организации, западные агенты подогревали недовольство федеральными властями, а также распространяли большое количество фейков в отношении Владимира Путина, чтобы создать негативный образ.

- Если распространяешь лживую информацию о президенте ФРГ, то это до пяти лет лишения свободы! Или вот в США: «Кто-нибудь в баре скажет про президента: «убить бы его!». Так через два часа приедут и наручнички наденут. У нас все более либерально, - заявил глава комиссии Совфеда Андрей Климов и предложил закрутить гайки. Комиссия Совфеда разработает предложения по ужесточению наказания за нарушение госсуверенитета России, а также подготовит доклад о внешнем вмешательстве в президентские выборы.

- Нужно ужесточить законодательство в области всего, что только может быть! У нас есть «серые зоны», которые позволяют финансировать людей, занимающихся очевидно подрывной, антигосударственной деятельностью, и не против конкретного человека, партии или группы людей, а против государства российского, - заявил Климов.

Сенатор Олег Морозов заявил, что Россия постоянно оправдывается перед Западом и потому проигрывает информационные войны.

- Мы сказали: «Мы Скрипаля (шпион, отравленный в британском Солбсери, - Ред.) не убивали, а надо было сказать: «это вы убили Скрипаля! - заметил сенатор.

А директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков предложил вводить в школах и военных вузах уроки политического воспитания.

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