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Сенаторы связывают Байдену руки по "Северному потоку-2" - The Washington Post

12 ноября 2021, 22:05  •  160 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Администрацию Белого дома хотят лишить возможности отказаться от введения санкций против российской трубы
Вопреки свершившемуся факту – достройке "Северного потока-2" – американские власти все еще не сдаются в попытки не допустить запуска газопровода. Так, Конгресс лишил президента США Джо Байдена возможности отказаться от введения новых санкций в отношении балтийской магистрали. Об этом пишет журналист Джош Рогин в своей колонке для The Washington Post.
Он напомнил, что в конце сентября Палата представителей одобрила важные поправки к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.
"Эта поправка требует, чтобы администрация Байдена вводила санкции против всех компаний, связанных с газопроводом "Северный поток-2". Теперь у Белого дома попросту не хватит полномочий для того, чтобы отказаться", считает автор публикации.
Между тем в Сенате не стремятся поддерживать данные поправки. По словам колумниста, именно представители от Демпартии, "меньше всего склонны связывать руки администрации". Пока неизвестно, готовы ли демократы поддержать внесение в законопроект пункта о санкциях, от введения которых невозможно отказаться.
Рогин выразил озабоченность, что подобная позиция соратников лидера нации не учитывает последствий, которые повлечет за собой запуск "СП-2". По его мнению, надежды Байдена на то, что Москва не использует газопровод "в качестве оружия" против Европы, "лицемерны и наивны".
Также обозреватель подчеркнул, что Штаты должны увеличить экспорт американского газа странам европейского континента и сотрудничать с ними в процессе перехода к пост-углеводородной экономике.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за принятые в сентябре поправки и призвал их поддержать на уровне Сената.

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