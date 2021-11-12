Сенаторы связывают Байдену руки по "Северному потоку-2" - The Washington Post

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Администрацию Белого дома хотят лишить возможности отказаться от введения санкций против российской трубы

Вопреки свершившемуся факту – достройке "Северного потока-2" – американские власти все еще не сдаются в попытки не допустить запуска газопровода. Так, Конгресс лишил президента США Джо Байдена возможности отказаться от введения новых санкций в отношении балтийской магистрали. Об этом пишет журналист Джош Рогин в своей колонке для The Washington Post.

Он напомнил, что в конце сентября Палата представителей одобрила важные поправки к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

"Эта поправка требует, чтобы администрация Байдена вводила санкции против всех компаний, связанных с газопроводом "Северный поток-2". Теперь у Белого дома попросту не хватит полномочий для того, чтобы отказаться", считает автор публикации.

Между тем в Сенате не стремятся поддерживать данные поправки. По словам колумниста, именно представители от Демпартии, "меньше всего склонны связывать руки администрации". Пока неизвестно, готовы ли демократы поддержать внесение в законопроект пункта о санкциях, от введения которых невозможно отказаться.



Рогин выразил озабоченность, что подобная позиция соратников лидера нации не учитывает последствий, которые повлечет за собой запуск "СП-2". По его мнению, надежды Байдена на то, что Москва не использует газопровод "в качестве оружия" против Европы, "лицемерны и наивны".

Также обозреватель подчеркнул, что Штаты должны увеличить экспорт американского газа странам европейского континента и сотрудничать с ними в процессе перехода к пост-углеводородной экономике.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за принятые в сентябре поправки и призвал их поддержать на уровне Сената.

