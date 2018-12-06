Сенаторы США составили «приговор» саудовскому кронпринцу и предъявили его Трампу

Сенаторы США составили свой «приговор» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду, приписав ему целый ряд преступлений. Авторы документа предъявили свои измышления президенту США Дональду Трампу и потребовали от него жесткого наказания.

Американские сенаторы-республиканцы, в том числе близкий друг покойного Джона Маккейна Линдси Грэм, представили резолюцию, в которой перечислили, в каких преступлениях, по их мнению, виновен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. «Приговор», в котором не приводится никаких доказательств, предъявили президенту США Дональду Трампу с тем, чтобы потребовать от него наказать принца Мухаммеда.

В документе сенаторы-республиканцы возлагают на принца Мухаммеда, с которым связывают переориентацию Эр-Рияда с Вашингтона на Москву, вину за гуманитарный кризис в Йемене, блокаду Катара, преследование политических диссидентов и политических противников.

Линдси Грэм настаивает на том, что Трамп обязан «в интересах национальной безопасности США» сделать заявление по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в котором сенаторы также обвиняют кронпринца Мухаммеда.

Резолюция содержит ряд предложений по поводу признания Вашингтоном причастности принца к убийству журналиста, наказанию принца Мухаммеда и других фигурантов дела, а также призывы к давлению на Эр-Рияд с целью влияния на отношения Саудовской Аравии и Катара, передает ТАСС.