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Сенаторы США проговорились, что вооружали Украину для захвата Донбасса

24 декабря 2021, 22:50  •  70 • Политика
Двое сенаторов США случайно проговорились, что Вашингтон вооружал Украину для захвата Донбасса. Они просят дать Киеву ещё больше оружия - теперь уже для войны с Россией.
С такой инициативой выступили сенатор-республиканец Роб Портман и сенатор-демократ Джин Шахин. Они попросили президента США Джо Байдена разрешить поставку Киеву противотанковых ракет, а также противокорабельных и зенитных комплексов. Всё это, по их мнению, нужно, чтобы Украина смогла отразить якобы готовящееся "русское вторжение".
Примечательно, что, рассуждая о "вторжении", сенаторы случайно проговорились о войне в Донбассе. Они заявили, что Вашингтон вооружал Киев для проведения силовой операции.
С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, таких как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулемёты. Эта помощь была предназначена для подготовки Украины к активному конфликту в Донбассе,
- пишут парламентарии в своей статье, опубликованной на страницах газеты The Washington Post.
Сенаторы также заявили, что Байден должен призвать президента Украины Владимира Зеленского не идти ни на какие уступки по вопросу Донбасса.
Напомним, что США ещё во времена президентства Дональда Трампа поставляли на Украину противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Обязательным условием был запрет на размещение этого оружия в Донбассе. Однако недавно украинская армия призналась, что использовала "Джавелины" для обстрела неподконтрольной территории. Никакой реакции США на это не последовало.

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