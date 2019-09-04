Сенаторы США призвали Белый дом сохранить военную помощь Украине

Группа американских сенаторов от обеих партий направила директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни письмо с призывом сохранить предоставление военной помощи Украине.

Текст обращения опубликован на сайте сенатора-республиканца Роба Портмана.

«Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства», — говорится в письме.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву.

В конце июня сообщалось, что США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов. Также в Пентагоне заявляли, что планируют выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины.