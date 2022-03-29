Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото

Американские сенаторы уже знают, куда деть украденное у России золото. Сенаторы от обеих партий США недолго думали над новым способом унизить нашу страну.

Сенатор-республиканец Роб Портман, совместно со своим коллегой из Демократической партии Майклом Беннетом внесли на рассмотрение Сената новый законопроект, призванный как можно сильнее унизить Россию, а заодно – оказать помощь киевскому нацистскому режиму.

"Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности", – заявили сенаторы.

Если Сенат США примет новый закон, все украденные у русских деньги пойдут на помощь Киеву. Судя по всему, американцы хотят сэкономить, ведь на гуманитарную помощь Киеву уже принято решение направить миллиард долларов, а на военную – 13,6 миллиарда.