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Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане

06 марта 2019, 02:54  •  59 • Политика
Сенаторы США представили законопроект об окончании войны в Афганистане и выводе американских войск из страны. Также документ предусматривает официальное объявление о победе в войне.
В США представили законопроект об окончании войны в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 2 триллиона долларов и жизни 2300 военнослужащих. Авторами документа выступили сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл.
Проект закона предусматривает официальное объявление о победе над террористами в Афганистане. Также документ предлагает в течение года осуществлять выплаты в размере 2,5 тысячи долларов выжившим американским военным в качестве "бонуса" за участие в "глобальной войне с терроризмом". Кроме того, законопроект предполагает вывод войск США из Афганистана в течение одного года.
Документ получил название AFGHAN, что расшифровывается как American Forces Going Home After Noble. В переводе на русский язык это означает "американские военные возвращаются домой с доблестью".

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