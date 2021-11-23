Сенаторы США пошли против позиции Байдена по "Северному потоку-2" – Пикин

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Объявленные антироссийские меры не повлияют на запуск газопровода в ЕС

Новые ограничения против проекта "Северный поток-2", анонсированные накануне в Вашингтоне, противоречат обещаниям президента США Джо Байдена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. На это обратил внимание директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее стало известно, что еще два судна и одна компания, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", внесены в санкционный список США.

"Это не соответствует даже политике Байдена. Он на последней встрече с Меркель обещал, что новых санкций вводить не будут",

– указал Пикин в комментарии "Общественной службе новостей". По его мнению, новые ограничения – это частная инициатива ряда американских сенаторов. И несмотря на то, что глава Белого дома придерживается иной позиции, санкции вполне могут быть применены.

"Это смогут протащить через оборонный бюджет, как уже делали однажды. Но это никак не помешает запуску газопровода",

– подчеркнул эксперт.

Ранее в немецком бундестаге опровергли заявления главы МИД Украины о том, что это Киев повлиял на приостановку сертификации "Северного потока-2" в ФРГ. При этом парламентарий признал, что Берлин испытывает давление Вашингтона по этому вопросу.