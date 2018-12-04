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Сенаторы США попросили Трампа не делать «подарок России»
04 декабря 2018, 06:24 • 101 • Политика
Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД. Американские политики опасаются, что это станет «подарком России».
Группа американских сенаторов-демократов обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Свои аргументы они изложили в специальном письме, которое отправили в Белый дом.
В нём говорится, что выход США из ДРСМД в одностороннем порядке станет «подарком России». По мнению сенаторов, такой шаг со стороны Вашингтона отвлечёт внимание общественности от «злонамеренного поведения» Москвы, а также создаст дополнительную угрозу безопасности Европы.
В этой связи политики призывают президента США ещё раз хорошо обдумать решение о выходе из ДРСМД, а также подробно обсудить его с Конгрессом.
Напомним, что ещё в октябре этого года Трамп пригрозил, что США выйдет из ДРСМД. В качестве предлога были использованы бездоказательные обвинения в том, что Россия якобы нарушает условия соглашения.
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